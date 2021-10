Bieńkowska: Komisja Europejska nie będzie miała wyjścia

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił próbę podważenia nadrzędności prawa unijnego przez polski Trybunał Konstytucyjny, zażądał wstrzymania lub zawieszenia płatności dla rządów, które rażąco, celowo i systematycznie podważają wartości europejskie oraz wezwał Radę i Komisję Europejską do ochrony obywateli Polski, którzy w zdecydowanej większości pozostają proeuropejscy.

O relacjach polskiego rządu z Brukselą mówiła w TVN24 Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier w rządzie Donalda Tuska, a w latach 2014–2019 komisarz UE do spraw rynku wewnętrznego i usług.

Bieńkowska: Polska przykłada siekierę do korzeni Wspólnoty

– Komisja Europejska nie będzie miała wyjścia i jesteśmy według mnie w tym momencie, kiedy instytucje europejskie nie mają wyjścia, ponieważ jak powiedziała przewodnicząca Komisji, Polska przykłada siekierkę do korzeni wspólnotowych – powiedziała dodając, że to jest "niebezpieczna sytuacja".

– Ja przeżyłam brexit w Komisji Europejskiej, więc pamiętam, jak to wyglądało. A z tego, co słyszę teraz od kolegów z Komisji i z Brukseli, to oni postrzegają sytuację polską jako o wiele groźniejszą niż brexit. Można sobie wyobrazić, co to znaczy – stwierdziła.

Według niej "w tej chwili Komisja Europejska doszła do ściany, jeżeli nie będzie woli dialogu ze strony polskiej, a takiej woli nie ma". – Opowiadanie o suwerenności, że ktoś na nas napada, że są źli i traktują nas inaczej niż inne kraje (…) to opowiadanie ma za zadanie jedno: mają przykryć to, że Polska walczy o prawo, żeby powoływać i mieć potem sędziów, którzy są na zawołanie władzy politycznej – przekonywała Bieńkowska.

