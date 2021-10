Prof. Legutko: Kilka lat temu coś takiego było nie do pomyślenia

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił próbę podważenia nadrzędności prawa unijnego przez polski Trybunał Konstytucyjny, zażądał wstrzymania lub zawieszenia płatności dla rządów, które rażąco, celowo i systematycznie podważają wartości europejskie oraz wezwał Radę i Komisję Europejską do ochrony obywateli Polski, którzy w zdecydowanej większości pozostają proeuropejscy.

Prof. Legutko: Celem tych działań jest obalenie polskiego rządu

O rezolucji PE mówił w TVP Info prof. Ryszard Legutko, europoseł PiS. – Oczywiście jest to dokument prawnie bezwartościowy, ale politycznie ma pewną wagę. Kiedyś Margaret Thatcher mówiła, że Parlament Europejski to jest parlament Mickey Mouse. W tej chwili to nie jest parlament Mickey Mouse, to jest izba szaleństwa składająca się z posłów, którzy nie mają żadnej odpowiedzialności – ocenił.

– Niestety to szaleństwo polityczne, które z tej izby emanuje, przekłada się na atmosferę panującą w Europie. Ja od samego początku podkreślałem, że celem tych działań jest obalenie polskiego rządu. To stało się już taką normalną wykładnią. Wszyscy, którzy znają się na polityce europejskiej, zaczynają w tej chwili to akceptować i mówić o tym wprost – powiedział prof. Legutko.

Jego zdaniem "kilka lat temu coś takiego było nie do pomyślenia". – Tę arbitralność, brutalność polityczną wprowadził Parlament Europejski. To jest izba szalenie szkodliwa – stwierdził eurodeputowany PiS, dodając, że podobną rezolucje PE może "wypreparować o wyspach Cooka" (leżą na Ocenie Spokojnym i są zależne od Nowej Zelandii).

