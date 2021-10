"Jak to widzi premier Morawiecki...". Bąkiewicz na proteście przed TSUE

Około 3 tys. związkowców protestuje w piątek przed gmachem TSUE w Luksemburgu. Demonstrację zaplanował Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność". Tego samego dnia pikietę organizują w Turowie związkowcy i mieszkańcy Bogatyni w województwie dolnośląskim, którzy na co dzień pracują w kopalni.

Bąkiewicz: Walczymy dzisiaj o polską suwerenność

Na demonstracji Solidarności pojawił się prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Na Twitterze opublikował krótkie nagrania, relacjonując przebieg protestu.

– Jesteśmy na demonstracji Solidarności, która odbywa się w Luksemburgu przeciwko decyzjom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pożal się Boże sprawiedliwości. Walczymy dzisiaj o polską suwerenność, o polską gospodarkę, o polską energetykę – mówi na jednym z nagrań.

– Turów jest tylko początkiem. Po Turowie będą kolejne elektrownie, kolejne kopalnie, będzie niszczona cała polska gospodarka. Dzisiaj Polacy powinni wszyscy stanąć po stronie tych robotników, górników z kopalni Turów i pracowników tej kopani, dlatego że interes narodowy jest interesem wszystkich Polaków – podkreślał.

Policja i drut kolczasty to ustawka medialna?

Jak relacjonował w kolejnym nagraniu, budynek TSUE zostawał obstawiony dużą liczbą patroli policyjnych, a ochrona jest niewspółmierna do demonstracji.

– Trybunał niesprawiedliwości UE przygotował się jak na obronę jakiejś twierdzy. Mnóstwo policjantów, drut kolczasty, mnóstwo sprzętu policyjnego. Nie wiem, czy to nie jest ustawka medialna, że polscy barbarzyńscy przyjechali domagać się sprawiedliwości. Przecież sprawiedliwość może być tylko w Luksemburgu, Brukseli czy Strasburgu, no i przede wszystkim w Berlinie – mówił.

– Taki świat nam w tej chwili tutaj jest szykowany – stwierdził.

Apel do premiera

– Jeśli widzi to pan premier Mateusz Morawiecki, dzisiaj w ramach rozmów prowadzonych w Radzie Europejskiej prosimy o to, żeby bronił interesu narodowego, żeby nie wrócił na tarczy. My chcemy Polski suwerennej, Polski silnej gospodarczo, z własną energetyką, z własnymi kopalniami – zwrócił się Bąkiewicz do premiera Morawieckiego.

– Dzisiaj jest kryzys energetyczny w całej UE wywołany przez eurokratów, którzy wprowadzają nam "zielone piekło". To zniszczy nie tylko Polskę i Polaków, ale też wiele innych narodów. Zysk będą mieli oczywiście Niemcy – ocenił.

– Ta walka się dopiero rozpoczyna. Ona jest niesamowicie ważna – zapowiedział.

