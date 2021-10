Co powinna zrobić opozycja, żeby pokonać PiS? Miller podpowiada

W piątek w Radiu Plus były premier, a obecnie europoseł Leszek Miller był pytany, co powinna robić opozycja, żeby pokonać PiS. – Powinna robić to, co proponuje Donald Tusk – stwierdził.

– Opozycja powinna robić wszystko, żeby przygotować jedną listę wyborczą. Naprzeciw bardzo silnej armii PiS-u musi stanąć równie silna armia opozycyjna – dodał.

Miller: Pieniądze z UE powinny pomijać rząd

Pytany o rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce, Miller tłumaczył, że "zawieszanie, czy wstrzymanie funduszy, nie może stanowić środków karnych wobec narodu polskiego".

– Parlament Europejski wzywa Komisję do zapewnienia, żeby Polacy nie byli pozbawieni funduszy, żeby trafiały do beneficjentów końcowych. Powinny trafiać na przykład do samorządów, ale pomijać rząd, dopóki nie wejdzie na ścieżkę prawa europejskiego – mówił Miller, dodając, że "pieniądze, które będą trafiać do Polski, nie mogą być rozkradzione".

Zapytany, czy zna choć jeden przykład defraudacji unijnych środków, były premier odpowiedział, że szef NIK Marian Banaś "mówi o milionach wyprowadzanych z budżetu".

Kolejna rezolucja PE ws. Polski

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił próbę podważenia nadrzędności prawa unijnego przez polski Trybunał Konstytucyjny, zażądał wstrzymania lub zawieszenia płatności dla rządów, które rażąco, celowo i systematycznie podważają wartości europejskie oraz wezwał Radę i Komisję Europejską do ochrony obywateli Polski, którzy w zdecydowanej większości pozostają proeuropejscy.

Czytaj też:

"Tak naprawdę o to toczy się gra". Pęk o rezolucji Parlamentu EuropejskiegoCzytaj też:

Prof. Legutko: Kilka lat temu coś takiego było nie do pomyślenia