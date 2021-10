Tusk: PiS stał się problemem całej UE

Jak informuje "Rzeczpospolita", prawie dwie godziny trwała dyskusja o praworządności w Polsce na szczycie w Brukseli. Czwartkowe rozmowy nie przyniosły przełomu i na razie nasz kraj pozostaje bez unijnych pieniędzy.

Według anonimowych źródeł, premier Mateusz Morawiecki podczas dyskusji na Radzie Europejskiej powtórzył argumenty ze swojego listu do przywódców państw UE i z wystąpienia w Parlamencie Europejskim. Na jego słowa jako pierwszy miał zareagować premier Holandii Mark Rutte, a potem jeszcze inni przywódcy.

"Najostrzej wypowiadał się premier Holandii, który wykonał to, do czego zobowiązał go jego krajowy parlament: podkreślił, że w obecnej sytuacji nie ma mowy o uruchomieniu funduszy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy (36 mld euro). A także wspomniał o innym instrumencie - mechanizmie warunkowości" – podaje "Rz".

Jak poinformowała w piątek rano telewizja TVN24, premier Morawiecki miał się spotkać z szefową francuskiego Zjednoczenia Narodowego, Marine Le Pen. – To spotkanie, o którym wcześniej nikt nie mówił, którego nie zapowiadał oficjalnie polski rząd i też cały czas oficjalnie potwierdzić go nie chce. Ale mam potwierdzenie nieoficjalne, zarówno po polskiej stronie, jak i po stronie francuskiej – przekazał korespondent TVN24 Maciej Sokołowski.

"PiS stał się problemem całej UE"

Swoimi rozmowami z przywódcami państw UE pochwalił się na Twitterze lider PO Donald Tusk, przy okazji dogryzając PiS-owi.

"Moi wczorajsi rozmówcy: przewodnicząca Komisji oraz przywódcy Austrii, Chorwacji, Irlandii, Grecji, Niemiec, Słowenii, Słowacji bardzo przejęci dylematem, jak zatrzymać Polskę w Unii, jak ochronić praworządność i równocześnie odblokować środki. PiS stał się problemem całej UE" – napisał Tusk.

