Macierewicz o pozytywnych stronach konfliktu z Unią Europejską

– Te wydarzenia pozwoliły jednoznacznie zdefiniować różnice, jakie występują zarówno w Polsce, jak i wśród innych środowisk politycznych w Europie dotyczące Polski i naszej suwerenności. Pokazały również, jakie są najważniejsze zadania, które stoją dziś przed Polakami – zwrócił uwagę gość TV Trwam. Macierewicz dodał, że obóz patriotyczny w Polsce jest bardzo liczny i wynosi ponad 70 proc. społeczeństwa.

– Oczywiście w tym obozie są istotne różnice, ale nie ma wątpliwości co do podstawowych spraw, takich jak niepodległość, suwerenność, tożsamość, podstawowe wartości kształtujące nasz naród, a także interesy gospodarcze – dodał.

Pytania i przyszłość

Co z pozostałą częścią społeczeństwa? – Z drugiej strony uformował się antypaństwowy obóz zdrady narodowej. Jest to obóz, który jasno i jednoznacznie mówi o zdradzie zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Oczywiście w UE nie możemy mówić, że jest to zdrada, a jedynie dążenie do stworzenia scentralizowanego superpaństwa narzucającego Polsce swoją dominację – powiedział Antoni Macierewicz.

Polityk zwrócił uwagę, że koncepcja federalizacji Unii Europejskiej budzi sprzeciw nie tylko nad Wisłą.

–To jest spór, który dotyczy nie tylko nas. Ten problem dotyczy całokształtu funkcjonowania UE. Ponadto musimy być świadomi, że atakują nas również ze Wschodu. Ten atak towarzyszy próbie podporządkowania Polski Unii. Trzeba postawić sobie pytanie, czy mamy do czynienia z synchronizacją tych działań, czy jest to przypadek – zastanawiał się Macierewicz.

– Polska niepodległość jest zagrożona, więc działanie narodu musi być przede wszystkim skoncentrowane na utrzymaniu niepodległości zarówno w poszczególnych decyzjach gospodarczych, politycznych i wojskowych, jak i w sprawach związanych z ideową tożsamością narodu polskiego – ostrzegał były szef MON.

