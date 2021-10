"To coś niebywałego na skalę światową". Poseł PO: To Tusk zabiega o polskie interesy w UE

Cezary Tomczyk był w piątek gościem Kamila Dziubki w programie "Onet Opinie". W rozmowie nawiązano do wpisu lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, na temat jego spotkań z przywódcami państw Unii Europejskiej. "Moi wczorajsi rozmówcy: przewodnicząca Komisji oraz przywódcy Austrii, Chorwacji, Irlandii, Grecji, Niemiec, Słowenii, Słowacji bardzo przejęci dylematem, jak zatrzymać Polskę w Unii, jak ochronić praworządność i równocześnie odblokować środki. PiS stał się problemem całej UE" – napisał Tusk. Była to oczywista odpowiedź na doniesienia, w myśl których premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefową francuskiego Zjednoczenia Narodowego, Marine Le Pen.

Co na to poseł PO? – Dzisiaj to były polski premier Donald Tusk, który stoi na czele polskiej opozycji jakby zabiega o polskie interesy w Unii Europejskiej, a nie robi tego premier Morawiecki, który tak naprawdę Polskę z Unią Europejską konfliktuje – stwierdził Tomczyk i dodał: "Jednak jest to coś niebywałego na skalę światową".

"Po to, aby utrzymać władzę"

Polityk wyraził pogląd, że wszystkie działania Prawa i Sprawiedliwości, zarówno te w Polsce, jak i za granicą, mają na celu utrzymanie przez tę partię władzy w kraju.

– Im tak naprawdę nie zależy na środkach europejskich, chyba że przyczynią się od utrzymania władzy. Tak naprawdę cel, jeśli chodzi o Unię Europejską PiS-u w tej chwili jest taki, żeby móc nie przestrzegać prawa i żeby dostać pieniądze. A celem każdego Polaka powinno być to, żeby PiS przestrzegał prawa i żebyśmy otrzymali pieniądze – mówił Tomczyk.

