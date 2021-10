Dlaczego w Polsce nie ma islamskich imigrantów? Horała odpowiada

– Gdyby rządziła Platforma Obywatelska, to doskonale wiemy, co by było, bo zgodziła się – wbrew interesowi Polski i zdradzając państwa Grupy Wyszehradzkiej – na osiedlanie w Polsce nielegalnych islamskich imigrantów w ramach mechanizmu relokacji – mówił Horała w niedzielę w TVP Info.

– Dzięki temu, że zdążyliście stracić władzę, w Polsce nie ma tysięcy osiedlonych migrantów przez wasz rząd, bo tak wam Unia kazała, a wy to poparliście. Jakby Polska była przeciw, to by była duża szansa, że takie rozwiązanie by nie zapadło – dodał.

Horała: Polska stoi po stronie UE

Odnosząc się do bieżącego konfliktu Komisji Europejskiej z polskim rządem, Horała stwierdził, że "Polska w tym sporze stoi po stronie Unii Europejskiej". – Żeby jeszcze było bardziej paradoksalnie, stoimy po stronie tego, żeby tak jak swego czasu państwa europejskie zgodziły się przekazać część swojej suwerenności instytucjom unijnym, i to jaką część zostało jasno zapisane w traktatach europejskich – podkreślił.

Jego zdaniem "orzecznictwo wszystkich sądów konstytucyjnych państw Europy, nie tylko polskiego, jasno mówi, że instytucje europejskie nie mogą sobie wymyślać, dorabiać dodatkowych kompetencji na podstawie ogólnych klauzul, takich jak na przykład klauzula praworządności, która w żaden sposób nie jest zdefiniowana".

Odnosząc się do rezolucji Parlamentu Europejskiego, którą poparli europosłowie PO, Horała stwierdził, że "to jest zdrada". – Bez względu na okoliczności trzeba być po stronie Polski za granicą – powiedział.



