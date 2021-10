Prof. Zybertowicz: Dwa najważniejsze kryzysy w UE to robota Niemiec

– Spróbujmy wyjść poza bieżącą nawalankę i spojrzeć z lotu ptaka. Dobrym punktem do tego spojrzenia może być sformułowanie posła Wojciecha Króla, który powiedział, że "Polska rozsadza Unię od środka" – zacytował słowa posła PO prof. Zybertowicz, który był gościem programu "Woronicza 17" w TVP Info.



– Tymczasem dwa najważniejsze kryzysy, które spowodowały, że zaczęto mówić o rozpadzie UE, to jest robota Niemiec – dodał profesor. Przywołał w tym kontekście Iwana Krastewa i jego książkę "Co po Europie?", w której stwierdził, że "to kryzys migracyjny, spowodowany nieodpowiedzialnymi decyzjami pani kanclerz (Merkel – red.) postawił na porządku dziennym zdolność Europy do przetrwania".

Prof. Zybertowicz: Dzięki Niemcom Rosja może przyduszać UE

– Teraz widzimy, że Unia stoi w obliczu potężnego kryzysu gospodarczego, do którego przyczyniły się Niemcy, nieodpowiedzialną polityką wobec Rosji i Gazpromu. To niemiecka polityka współpracy gospodarczej z Rosją, poza elementami rozsądnymi, miała projekt Nord Stream, który dał Rosji w prezencie dźwignię, za pomocą której może przyduszać zdolność Unii do rozwoju gospodarczego. Mam na myśli wzrost cen gazu, jaki nastąpił w ostatnich miesiącach – tłumaczył Zybertowicz.

Zwrócił uwagę, że "niektórzy analitycy już mówią o tym, że kryzys gospodarczy, który może spowodować obniżenie poziomu życia milionów ludzi w Unii, może dobić ten projekt". – Więc jeśli chcemy całościowo zastanowić się, kto jest odpowiedzialny za kryzysy unijne, to trzeba w pierwszej kolejności przedyskutować rolę Niemiec i tych polskich polityków, którzy bezkrytycznie wspierają to, co niemieccy politycy robią – stwierdził doradca prezydenta.

