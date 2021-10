Kowalski do Nowickiej: Za to odebrałbym wam polskie obywatelstwo

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potępił próbę podważenia nadrzędności prawa unijnego przez polski Trybunał Konstytucyjny, zażądał wstrzymania lub zawieszenia płatności dla rządów, które rażąco, celowo i systematycznie podważają wartości europejskie oraz wezwał Radę i Komisję Europejską do ochrony obywateli Polski, którzy w zdecydowanej większości pozostają proeuropejscy.

O rezolucję, którą poparli polscy europosłowie z opozycji, pokłócili się w programie "Woronicza 17" Janusz Kowalski (Solidarna Polska) i Wanda Nowicka (Lewica).

Kowalski do Nowickiej: Dokonujecie zdrady polskich interesów

– Pani w tym szaleństwie atakuje Rzeczpospolitą Polską. Pani chce odbierać Polsce miliardy euro – mówił Kowalski. – Nie, ja atakuję wyłącznie rząd PiS-u. Polki i Polacy chcą być w Unii – odpowiedziała Nowicka.

– Za tą nienawiść, za to, że atakujecie Polskę w Brukseli, za to, że chcecie odbierać Polakom miliardy euro, ja powiem wprost: Najchętniej to bym wam odebrał wszystkim, politykom Lewicy, Platformy i PSL-u, którzy głosowaliście przeciwko Polsce, obywatelstwo polskie, bo dokonujecie zdrady polskich interesów i jeszcze w tej swojej nienawiści brniecie dalej – stwierdził Kowalski.

Morawiecki chce powstrzymać europosłów PO

Głos w sprawie rezolucji PE zabrał w sobotę wieczorem premier Mateusz Morawiecki. "Podczas Rady Europejskiej w Brukseli rozmawiałem z większością przywódców państw. Mogę zapewnić, że zrobię wszystko, by Polacy nie odczuli negatywnych skutków wniosków europosłów Platformy Obywatelskiej o zablokowanie środków należnych Polsce" – napisał na Facebooku szef rządu.