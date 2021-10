"Gacie sie zatrzęsły i zaczynamy rżnięcie głupa?". Ziemkiewicz dał liderowi Nowoczesnej 24 h

To reakcja publicysty tygodnika "Do Rzeczy" na nazwanie go przez Adama Szłapkę "faszystą".

Sprawa ma związek z wywiadem z weteranką Powstania Warszawskiego Wandą Traczyk-Stawską, jaki ukaże sie na łamach najnowszego numeru tygodnika "Newsweek". "My, powstańcy, oczekujemy zdelegalizowania marszu 11 listopada. W tej formie jest niedopuszczalny" – oświadczyła żołnierz Armii Krajowej w rozmowie ze Zbigniewem Hołdysem.

Traczyk-Stawska wyraziła oburzenie faktem, że Robert Bąkiewicz i jego inicjatywy otrzymują wsparcie finansowe od państwa: "Wie pan, ten Bąkiewicz… To mi nie daje spokoju. Jego wsparcie finansowe przez państwo to jest dla mnie nie do wyobrażenia. Że można było dać 3 miliony na takie wypowiedzi, jakich słuchaliśmy na placu Zamkowym? Na zagłuszanie nawet takich osób, jak te, których symbolikę oni noszą? To jest coś, co w normalnym państwie nigdy by się nie zdarzyło. Wciąż jestem pod wrażeniem tego, co tam usłyszałam. Ja już chyba w sierpniu, jak była uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod izbę pamięci, mówiłam o tym panu marszałkowi Terleckiemu".

W wywiadzie padła też deklaracja dotycząca stosunku kombatantki do rządu Prawa i Sprawiedlwiości. Kombatantka przyznała, że Kaczyński jest dla niej "nie do strawienia, nie do zaakceptowania". – Jest kimś, kto według mojego serca wysłał swego brata na śmierć – powiedziała.

To właśnie do wywiadu udzielonego przez Wandę Traczyk-Stawską Rafał Ziemkiewicz odniósł się na Twitterze. Skomentował fragment dotyczący Marszu Niepodległości. "'My, powstańcy' - czyli ja i jedna moja koleżanka. Jakie to nikczemne i żałosne... można powiedzieć tylko jedno: Lis i Hołdys" – napisał publicysta.

"Gacie sie zatrzęsły"

Na dość osobliwą odpowiedź na tego tweeta pozwolił sobie lider Nowoczesnej. Adam Szłapka zwrócił się do Rafała Ziemkiewicza per "faszysto": "Znajdz faszystko jednego Powstańca, który nie chce".

Publicysta "Do Rzeczy" na reakcję nie kazał długo czekać. "Daję 24 godziny na publikację przeprosin, a potem skontaktuje się z panem posłem mój adwokat" – napisał do polityka. "Dziwie się, że odebrał to Pan do siebie. Jeśli tak to proszę wybaczyć. Może jednak panu uda się znaleźć choć jednego Powstańca, który nie jest za delegalizacją?" – odparł Szłapka. "A kto powiedział, że ja Pana w tym tweecie wskazałem?" – pytał w kolejnym wpisie.

"Aha, gacie sie zatrzęsły i zaczynamy rżnięcie głupa? Już tylko 23 godziny 48 minut" – odpisał mu Ziemkiewicz.

Ostatecznie Szłapka usunął swój wpis. "Jako to leciało? Kozak w necie, Szłapka w świecie, czy jakoś tak..." – podsumował sprawę publicysta.

