Płażyński: Sądziłem, że ta armia jest bardziej karna. Ta porażka zabolała Tuska

Zwycięstwo Mieczysława Struka w lokalnych wyborach Platformy Obywatelskiej dla wielu okazała się niespodzianką, tym bardziej że wcześniej oficjalnego popracia parlamentarzystce udzielił m.in. Donald Tusk.

Zdaniem Kacpra Płażyńskiego jednym z powodów zwycięstwa marszałka Struka są jego stosunkowo umiarkowane poglądy, co wbrew pozorom w województwie pomorskim ma znaczenie.

– Jestem mimo to trochę zaskoczony. Spodziewałem się, że namaszczenie przez Tuska Pomaski w mateczniku Platformy, w mieście Tuska, jednak wystarczy, żeby ten zdrowy rozsądek przegrał. Okazuje się, że jednak to przywództwo Donalda Tuska w PO nie jest tak silne, jak myślałem – przyznał rozmówca portalu wPolityce.pl.

Według posła PiS Agnieszka Pomaska i Donald Tusk mają zbieżne światopoglądy. – Być może to sprawiło, że zdecydował się poprzeć Pomaskę, którą poniekąd wprowadzał w arkana polityki i której był można powiedzieć patronem od początku jej kariery – stwierdził.

Płażyński podkreślił, że wynik wyborów regionalnych w Platformie wywołał u niego spore zaskoczenie.

– Spodziewałem się, że Tusk jednak jest osobą, której rozkazy jego armia bierze sobie do serca, w szczególności jak kogoś rekomenduje do tak istotnych wyborów. Przecież województwo pomorskie jest poniekąd województwem kluczowym dla Donalda Tuska, również z wizerunkowego punktu widzenia. To jest w końcu miejsce, gdzie się wychował. Sądziłem, że ta armia jest bardziej karna. Myślę, że ta porażka zabolała Donalda Tuska – podsumował polityk.

Agnieszka Pomaska zasiada w Sejmie jako posłanka nieprzerwanie od 2009 roku. W ostatnich wyborach parlamentarnych otrzymała ponad 39,1 tys. głosów. Pod koniec 2017 roku została członkiem zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej.

