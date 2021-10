"Pozbawia rząd powagi". Gowin uderza w premiera

Szef polskiego rządu udzielił wywiadu "Financial Times". W rozmowie z brytyjskim dziennikiem odniósł się do konfliktu Polski z Unią Europejską. – Komisja Europejska stawia Polsce żądania, przystawiając jej pistolet do głowy – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Premier zapowiedział również, że do końca tego roku zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, którą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za nielegalną. Ostrzegł jednak, że jeżeli Komisja Europejska "rozpocznie trzecią wojnę światową", wstrzymując pieniądze Polsce, to on "będzie bronił polskich praw wszelką bronią, jaka jest w dyspozycji".

"Wykazywanie się twardością przed Prezesem"

Wywiad jest szeroko komentowany przez polityków i dziennikarzy. Głos w sprawie postanowił zabrać były wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin.

"Mowa jest srebrem, a... Niech ktoś z otoczenia PMM przypomni mu ciąg dalszy" – napisał na Twitterze polityk. Dodał, że "korzystanie z forum jednej z najbardziej opiniotwórczych na świecie gazet do wykazywania się twardością przed Prezesem niestety pozbawia rząd powagi". Kończąc, zalecił Mateuszowi Morawieckiemu, aby ten lepiej zajął się cenami prądu.

To nie pierwszy raz kiedy do niedawna wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego w mocnych słowach krytykuje działania obozu rządzącego. Ledwie wczoraj ponownie odnosił się do propozycji podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.

"Zatrważająca drożyzna, szalejące ceny energii, zapowiedzi globalnego spowolnienia gospodarczego... Co trzeba więcej, by rząd wycofał się z zaplanowanego w Polskim Ładzie podnoszenia podatków dla małych i średnich firm? To nie czas na socjalistyczne eksperymenty!" – grzmiał na Twitterze Gowin.

