Prof. Kłak: Takie państwa jak Polska nie mogą być stawiane poza marginesem wspólnoty

Szef polskiego rządu udzielił wywiadu "Financial Times". W rozmowie z brytyjskim dziennikiem odniósł się do konfliktu Polski z Unią Europejską. – Komisja Europejska stawia Polsce żądania, przystawiając jej pistolet do głowy – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Słowa szefa polskiego rządu wywołały szereg komentarzy. Tymczasem prof. Czesław Kłak przekonuje, że Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa musi liczyć się z tak dużymi państwami jak Polska.

– UE nie jest instytucją, w której państwa członkowskie mogą być marginalizowane, zwłaszcza państwa, które nie są małymi państwami, jak Polska – stwierdził na antenie Polskiego Radia 24.

– Takie państwa nie mogą być stawiane poza marginesem wspólnoty. I tego chyba mają świadomość poszczególni szefowie państw i rządów, którzy na potrzeby wypowiedzi medialnych, takich czy innych, zajmują ostre, kategoryczne, krańcowe stanowisko, a podczas debaty, czy dyskusji w węższym gronie, w gronie decyzyjnym, takiego stanowiska nie reprezentują – dodał sędzia Trybunału Stanu.

Dyskusja w PE

Profesor odniósł się także do niedawnej dyskusji w Parlamencie Europejskim, która miała miejsce po wystąpieniu tam premiera Mateusza Morawieckiego. Pod adresem Polski i szefa jej rządu padło wtedy wiele mocnych oskarżeń.

– Ta dyskusja miała charakter polityczny, nie było tam żadnych elementów prawnych, nie odniesiono się do argumentów prezentowanych przez polskiego premiera. Nawet nie próbowano wejść w polemikę w tym zakresie. Natomiast poszczególni uczestnicy zaprezentowali swoją wizję UE – powiedział i dodał, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej w Radzie Europejskiej, gdzie zasiadają szefowie rządów państw członkowskich.

– Tam jest możliwa twarda, ale merytoryczna dyskusja. Przy założeniu, że przecież wszyscy mają świadomość, czym jest Unia Europejska – powiedział prof. Czesław Kłak.

