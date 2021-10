Rzecznik Komisji Europejskiej odpowiada Morawieckiemu

Szef polskiego rządu udzielił wywiadu "Financial Times". W rozmowie z brytyjskim dziennikiem odniósł się do konfliktu Polski z Unią Europejską. – Komisja Europejska stawia Polsce żądania, przystawiając jej pistolet do głowy – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Premier zapowiedział również, że do końca tego roku zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, którą Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za nielegalną. Ostrzegł jednak, że jeżeli Komisja Europejska "rozpocznie trzecią wojnę światową", wstrzymując pieniądze Polsce, to on "będzie bronił polskich praw wszelką bronią, jaka jest w dyspozycji".

Rzecznik KE: Nie ma mowy o retoryce wojennej

O komentarz do tej wypowiedzi poproszony został rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Eric Mamer. – Jak wiecie, nie odnosimy się do wywiadów medialnych. Unia Europejska jest projektem pokojowym i od 68 lat udaje się go realizować z powodzeniem. Nie ma mowy, by między państwami członkowskimi i instytucjami prowadzona była retoryka wojenna – stwierdził rzecznik KE.

Polska wciąż czeka na środki z KPO

Komisja Europejska zamroziła polski Krajowy Plan Odbudowy w związku z obawami dotyczący działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz wniosku premiera Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie wyższości prawa unijnego nad krajowym.

W piątek zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej, na którym dyskutowano m.in. o praworządności w Polsce. Rozmowy unijnych przywódców nie przyniosły żadnych przełomowych rozstrzygnięć. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła na konferencji prasowej, że KE oczekuje od Polski wdrożenia orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. – System dyscyplinarny dla sędziów musi zostać zmieniony, a sędziowie odwołani niezgodnie z prawem muszą zostać przywróceni – powiedziała von der Leyen.

