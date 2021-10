Struk, Pomaska, Szełemej, Jaros... "Tusk buduje drużynę"

– Osoby popierane przez przewodniczącego Donalda Tuska wygrały także w swoich regionach. Osoby popierane przez Donalda Tuska to zarówno pan Struk, jak i pani poseł Pomaska. To zarówno pan prezydent Szełemej, jak i pan poseł Jaros – mówił Marcin Kierwiński w radiowej Trójce.

– Donald Tusk jest człowiekiem, który buduje drużynę i nie ingeruje w demokrację wewnętrzną. To, że wypowiedział się, że na Dolnym Śląsku mamy dwóch świetnych kandydatów, ale on osobiście zagłosowałby na jednego, to naprawdę nie oznacza, że wszyscy członkowie Platformy myślą w sposób identyczny – dodawał.

Dopytywany o pozycję Jana Grabca, Kierwiński stwierdził, że wciąż jest rzecznikiem partii. – Rzecznikiem na razie jest pan poseł Jan Grabiec, któremu gratuluję, bo został świeżo szefem mojego regionu, regionu mazowieckiego. Nic mi nie wiadomo, aby w tym zakresie miały zachodzić jakiekolwiek zmiany – zazncaczył.

Kierwiński mocno o Morawieckim

Marcin Kierwiński odniósł się również do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dla "Financial Times", w której mówił o "trzeciej wojnie światowej w relacjach z Komisją Europejską".Wywiad premiera wzbudził spore emocje.Zaregował na niego m.in. Donald Tusk, twierdząc, że "w polityce głupota jest przyczyną większości poważnych nieszczęść".

– Jest mi wstyd za to, co wyprawia pan premier Morawiecki z rujnowaniem polskiej pozycji międzynarodowej. Przecież te słowa o tej trzeciej wojnie światowej świadczą o tym, że jest to człowiek głęboko niedojrzały – ocenił.

– Nie będziemy się zastanawiać czy to była metafora. To była głupota po prostu – dodał.

Czytaj też:

"UE jest ważniejsza niż radykalizm niektórych polityków". Kumoch: Tak dalej iść nie możnaCzytaj też:

Bronić swojego stanowiska czy szybko zakończyć spór z UE? Polacy odpowiedzieli