Korwin-Mikke: Cenzorzy z TVN dostają białej gorączki

Aktorka Bożena Dykiel była w sobotę gościem porannego programu TVN. Została zaproszona tam jako ambasadorka kampanii społecznej mającej popularyzować wiedzę nt. depresji oraz metod walki z tą chorobą.

Artystka stwierdziła, że jedną z przyczyn choroby jest niedobór litu. Dodatkowo Dykiel zaprezentowała swoją wizję tego, jak zapobiegać depresji. – Wojtek Młynarski też chorował na depresję. To jest brak pierwiastka litu. Nie to, że się go uzupełni, ten lit. Organizm to powinien sam wytworzyć, tylko musimy mu dać do tego materiał. Wiec trzeba uważać, co się wpuszcza do pyska, nie – stwierdziła aktorka w rozmowie z Ewą Drzyzgą oraz Agnieszką Woźniak-Starak.

"Cenzorzy dostają białej gorączki"

Po tym programie na aktorkę wylała się fala hejtu. W obronę wziął ją jednak popularny polityk Janusz Korwin-Mikke.

"TVN nie opublikował tego wywiadu, a przecież Pani Bożena Dykiel nie powiedziała nic kontrowersyjnego. Jak widać, gdy cenzorzy z TVN usłyszą kilka słów odmiennego zdania to natychmiast dostają białej gorączki. Żenujący poziom dziennikarstwa" – napisał poseł na Twitterze.

"Liczby decydują! P. Bożena Dykiel mówi prawdę, dziennikarka TVN kłamie. W 1918 roku, podczas epidemii grypy, zmarło (przy dwa razy mniejszym zaludnieniu świata!!) ponad 80 mln ludzi w ciągu niecałego roku; obecnie na CoViD, po ponad półtora roku, niecałe 5 mln" – dodaje polityk w kolejnym wpisie.

Reakcja TVN na wywiad

Co ciekawe telewizja TVN odcina się od słów aktorki. Zazwyczaj po zakończeniu emisji sobotniego wydania programu nowe materiały trafiają na stronę internetową programu. Tym razem jednak było inaczej. Wywiadu z Dykiel nie zamieszczono na serwisie Player.pl.

Telewizja nie zabrała póki co oficjalnego stanowiska w sprawie głośnego wywiadu. W poniedziałek jednak sama fundacja przekazała, że zakończono współpracę z aktorką. – Wypowiedź Pani Bożeny Dykiel w "Dzień dobry TVN" w dniu 23 października 2021 r. nie była z nami konsultowana i była osobistą opinią aktorki na temat leczenia depresji. W programie padły słowa, które są bardzo odległe od idei naszej kampanii – podkreślono w oficjalnym komunikacie.

