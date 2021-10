W środę spotkanie prezydenta Dudy z Emmanuelem Macronem

Wizyta prezydenta RP we Francji była planowana od kilku tygodni. Andrzej Duda spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem podczas spotkania roboczego.

O planowanym spotkaniu obu przywódców informuje oficjalna strona prezydenta RP. Również służby prezydenta Macrona przekazały informacje o rozmowie polityków. Spotkanie ma odbyć się od godzinie 13.00.

"Rozmowy dotyczyć będą współpracy polsko-francuskiej w kwestiach gospodarczych, w tym energetycznych, w zakresie polityki bezpieczeństwa, a także współpracy obu krajów w ramach Unii Europejskiej oraz ochrony granicy UE" – czytamy na stronie prezydent.pl.

Wspólnie z prezydentem Dudą do Paryża udadzą się: szefowie Biura Polityki Międzynarodowej i Biura Bezpieczeństwa Narodowego: Jakub Kumoch i Paweł Soloch, a także przedstawiciele strony rządowej: wiceministrowie spraw zagranicznych i środowiska – Piotr Wawrzyk i Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Francja pomoże Polsce?

W ostatnich dniach w polskich mediach pojawiła się informacja o tym, że prezydent Francji włączy się w proces łagodzenia sporu pomiędzy Polską a Unią Europejską, po tym jak Francja przejmie prezydencję w Unii Europejskiej w styczniu 2022 roku.

Złagodzenie podejścia do Polski zapowiadają osoby z otoczenia prezydenta Emmanuela Macrona. Jak zauważa RMF FM, "trudno tego nie połączyć z sugestiami paryskich mediów, według których Pałac Elizejski będzie starał się w najbliższym czasie podwoić wysiłki, by sprzedać naszemu krajowi francuskie elektrownie atomowe". Dodatkowo w kwietniu odbędą się wybory prezydenckie we Francji, w których Macron będzie walczył o reelekcję.

"Według renomowanego francuskiego portalu Intelligence Online, wzmożona ma zostać również w najbliższym czasie w Polsce działalność firm lobbingowych – w tym europejskiej FairValue Corporate & Public Affairs – dążących do zacieśnienia polsko-francuskich więzów gospodarczych i promujących francuskie reaktory jądrowe nowej generacji" – czytamy na rmf24.pl.

