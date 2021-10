Jacek Bartosiak skomentował konferencję Kaczyńskiego i Błaszczaka

Konferencja Ministerstwa Obrony Narodowej odbyła się we wtorek. Uczestniczyli w niej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz wicepremier ds. bezpieczeństwa, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Politycy podkreślili, że projektowana ustawa kompleksowo uporządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych.

Bartosiak skomentował konferencję Kaczyńskiego i Błaszczaka

Podczas konferencji Jarosław Kaczyński przyznał, że armia musi być dobrze wyposażona. Powiedział jednak, że nie zgadza się z głosami wskazującymi, że armia nie musi być liczna.

Jacek Bartosiak, ekspert ds. geopolityki, założyciel think tanku Strategy & Future odniósł się do konferencji polityków PiS w krótkim nagraniu.

Na początku Bartosiak pochwalił Jarosława Kaczyńskiego za to, że otwarcie powiedział o obecnej sytuacji geopolitycznej. – Tego się wymaga od przywództwa politycznego. Nie możemy natomiast mieć do niego pretensji, że nie rozumie ewolucji pola walki. Od tego ma doradców i ludzi, którzy powinni mu podsuwać pomysły i mu podsunęli. My jako Strategy & Future będziemy wyjaśniać, że w XXI wieku liczy się to zdolnościami a nie liczbą żołnierzy. Tak się liczyło wcześniej – przez ostatnie 250 lat, czego może premier Kaczyński nie rozumieć – powiedział Bartosiak. Jak dodał, należałoby tego jednak wymagać od jego doradców.

Bartosiak zapowiedział, że już niebawem S & F przedstawi szczegółowy raport w zakresie koncepcji reformy armii proponowanej przez organizację.

Co zawiera projekt ustawy o obronie ojczyzny?

Część szczegółowych założeń projektu ustawy omówił minister Błaszczak. – Projekt powstał w wyniku pracy zespołu zorganizowanego w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale też został zaakceptowany podczas posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych – poinformował.

– Chciałbym podziękować panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiego, ponieważ uzgodnienie projektu w ramach Komitetu Rady Ministrów, czyli instytucji, która odgrywa ważną, najważniejszą rolę, wymagało zaangażowania osoby o silnej pozycji politycznej. Gdyby nie zaangażowanie pana premiera, to tego projektu nie mielibyśmy – powiedział Mariusz Błaszczak.

W ramach projektu powstał przede wszystkim mechanizm, który daje możliwość pozyskania nowych funduszy na modernizację Wojska Polskiego. Ustawa zakłada m.in.: uporządkowanie przepisów dotyczących Sił Zbrojnych RP, zwiększenie budżetu na obronność, wdrożenie koncepcji obrony powszechnej. Główne cele projektu MON to: uelastycznienie zasad awansów w Siłach Zbrojnych RP oraz likwidacja "szkolnego sufitu” dla szeregowych i podoficerów. Resort obrony narodowej chce też uporządkować przepisy. W tym celu zastąpi ustawą o obronie ojczyzny 14 innych aktów prawnych, w tym o powszechnej obronie ojczyzny.

Służba obowiązkowa pozostaje zawieszona

Co istotne, szef MON odniósł się do sposobów odbywania w Polsce służby wojskowej. – Nie przywracamy obowiązkowej służby wojskowej – zaznaczył minister.

Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział powstanie nowej kategorii w Wojsku Polskim – wojsk obrony cyberprzestrzeni. Resort ma zacząć niebawem prace nad rozwojem tej części armii, aby "odpowiedzieć na wyzwania XXI wieku".

Nowa kategoria ma być szansą m.in. dla osób niepełnosprawnych, które mogłyby zacząć pracę w polskim wojsku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

