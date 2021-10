Braun publikuje ekspertyzę: Nakaz noszenia masek w Sejmie nielegalny

Konfederacja zasięgnęła w tym zakresie opinii ekspertów konstytucjonalistów. Wynika z niej, że przymus noszenia masek w Sejmie jest nielegalny.

Nakaz noszenia masek w Sejmie nielegalny

„Konfederacja prezentuje jednoznaczną ekspertyzę: przymus zamaskowania posłów na Sejm RP jest nielegalny. Cieszę się, że eksperci-konstytucjonaliści, prof. Marek Chmaj i prof. S. Grabowska w całej rozciągłości potwierdzają moje intuicje prawne sprzed roku”– przekazał na Twitterze polityk.

Wymienieni prawnicy konstytucjonaliści wskazali, że zarządzenia „Marszałka Sejmu, ustanawiające obowiązek zasłaniania przy pomocy maseczki ust i nosa przez posłów w budynkach Sejmu, nie mają podstaw prawnych i nie mogą zostać uznane jako źródła obowiązku posłów”.

Brak podstaw prawnych do wykluczenia posła z obrad

Prawnicy oprócz Konstytucji, przywołali ustawę z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła oraz ustawę z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także szereg innych przepisów, które łamie nakaz.

Eksperci stwierdzili, że egzekwowanie tego typu środków „należy uznać za bezprawną ingerencję w sposób wykonywania przez posła mandatu”. Napisali ponadto, że na podstawie zarządzenia Marszałek Sejmu nie można było w sposób legalny wykluczyć posłów z obrad, co kilka razy czyniono wobec Grzegorza Brauna. Nie ma też podstaw prawnych do obniżenia parlamentarzystom uposażenia, co również spotkało posła Konfederacji.

Braun dołączył do wpisu zdjęcia tekstu ekspertyzy.

