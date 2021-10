"To absurdalna teza". Schreiber: Pozycja premiera pozostaje silna

Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokonał we wtorek zmian w składzie rządu. Oficjalna uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Wicepremierem oraz ministrem rolnictwa został Henryk Kowalczyk. Ministrem sportu i turystyki – Kamil Bortniczuk, ministrem klimatu – Anna Moskwa, ministrem funduszy i polityki regionalnej – Grzegorz Puda, a Piotr Nowak ministrem rozwoju i technologii.

"To jest normalne"

– Zmiany w rządzie nie są niczym zaskakującym, w każdym gabinecie do nich dochodzi – skomentował Łukasz Schreiber na antenie Polsat News.

– Teza opozycji o malejącej roli premiera Mateusza Morawieckiego jest absurdalna. Nawet dzisiejsze wydarzenia z Pałacu Prezydenckiego przeczą tej tezie. Grzegorz Puda pozostał w rządzie, został ministrem funduszy i polityki regionalnej – podkreślał minister.

Jednym z powodów rekonstrukcji było odejście z koalicji rządzącej partii Porozumienie Jarosława Gowina, która przeszła do opozycji. Łukasz Schreiber zapytany o polityków tej formacji, odpowiedział: – Nie możemy ich nazywać zdrajcami, to określenie trochę zbyt przesadne.

Kara za Turów?

Rekonstrukcja rządu objęła także funkcję ministra klimatu i środowiska. Dotychczas tę funkcję pełnił Michał Kurtyka. Zastąpiła go Anna Moskwa. Łukasz Schreiber zapytany o to, czy odejście Michała Kurtyki to zapłata za sprawę kopalni w Turowie, powiedział: – Nie odbierałbym tego tak, że minister Kurtyka zapłacił za Turów. Pan minister decyzję o odejściu z rządu podejmował już dużo wcześniej, zanim sprawa Turowa stała się sprawą medialną.

– Pani minister Anna Moskwa jest świetnym fachowcem, osobą, która już była w rządzie, cieszę się, że mogłem dziś witać ją w składzie Rady Ministrów – podkreśla minister.

Czytaj też:

Nowy minister rozwoju. "PiS liczy, że pomoże załagodzić spór z Brukselą"