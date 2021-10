Müller o "piątce dla zwierząt": Nie ma pomysłu, by wracać do tego projektu

Nie ma pomysłu, by wracać do tego projektu i myślę, że to tyle, jeśli chodzi o komentarz – powiedział o "piątce dla zwierząt" rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik prasowy rządu odniósł się m.in. do rekonstrukcji Rady Ministrów w audycji Polskiego Radia. Rekonstrukcja rządu Media pisały o rekonstrukcji rządu premiera Mateusza Morawieckiego od dłuższego czasu. W miniony wtorek nominacje nowo wybranym ministrom wręczył prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nowym wicepremierem, a jednocześnie ministrem rolnictwa i rozwoju wsi został Henryk Kowalczyk, który zastąpił na stanowisku Grzegorza Pudę. – Minister Kowalczyk jest niezwykle doświadczonym ministrem. Wcześniej był wiceministrem rolnictwa, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, później też ministrem środowiska. To osoba, która jest dużym wzmocnieniem dla rządu – skomentował Piotr Müller. Zaznaczył przy tym, że PiS nie ma pomysłu, aby wrócić do projektu tzw. piątki dla zwierząt, czyli propozycji zagwarantowania ustawowej ochrony dla niektórych zwierząt w Polsce. Koncepcja od samego początku wzbudzała dużo kontrowersji. Odchodzący z resortu rolnictwa i rozwoju wsi Puda zajmie teraz stanowisko ministra funduszy i polityki regionalnej. Ponadto, Anna Moskwa została ministrem klimatu i środowiska, Piotr Nowak – ministrem rozwoju i technologii, Tadeusz Kościński – ministrem finansów, a Kamil Bortniczuk – ministrem sportu. Silna armia Müller w Polskim Radiu odniósł się również do przedstawionego ostatnio przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka projektu ustawy o obronie ojczyzny. – Obecne przepisy prawa są dosyć archaiczne, jeśli chodzi o strukturę wojska. Trzeba przystosować je do wyzwań XXI w., jak wojna cybernetyczna, rozwiązania technologiczne, które się pojawiły i prawo nie zdążyło za nimi nadążyć. Chcemy armii silnej, dobrze uzbrojonej, ale też nie może to być armia mała. Jeżeli ktoś chce pokoju, musi mieć armię, która jest w stanie prewencyjnie odstraszyć potencjalnego agresora – powiedział rzecznik rządu. – Wyciągajmy wnioski z innych konfliktów – dodał. Czytaj też:

