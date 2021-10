Kowal: Rząd to czuje i stąd ta militaryzacja

Podczas wtorkowej konferencji Ministerstwa Obrony Narodowej, w której uczestniczyli minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz wicepremier ds. bezpieczeństwa, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawione zostały główne założenia projektu nowej ustawy o obronie ojczyzny. Jak podkreślono, ustawa ma na celu kompleksowe uporządkowanie przepisów dotyczących Sił Zbrojnych.

Do zaprezentowanych wczoraj propozycji odniósł się w programie "Onet Rano" poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. – Najważniejsze w kraju, to jest drożyzna. Rząd to czuje i stąd ta militaryzacja – stwierdził parlamentarzysta. W jego ocenie, mamy do czynienia z mechanizmami stosowanymi w krajach totalitarnych. Jako przykład podałtu Federację Rosyjską. – Jak nie udało się Putinowi zmodernizować kraju, to zaczął mówić o wojnie – wskazał.

"To jest dzisiaj istota tej władzy"

Poseł Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że nastąpi teraz etap "militaryzacji naszego myślenia". – Wszystko jest teraz o wojnie. Starają się zmusić ludzi, żeby myśleli w takich kategoriach, że jedynie oni mogą nas uratować. To jest dzisiaj istota tej władzy – mówił dalej. Paweł Kowal podkreślił, że jedyną sensowną rzeczą, którą może teraz zrobić opozycja jest zjednocznenie się za wszelką cenę i szukanie rozwiązania. – My to robimy – zapewnił.

W programie polityk wyraził też pogląd, że trzeba dążyć za wszelką cenę do obalenia tego rządu w parlamencie. – To jest nasze zadanie i uważam, że w końcu to zrobimy – wskazał poseł KO.

