Ogromna kara dla Polski od TSUE. Kaleta: To uzurpacja i szantaż

"Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych, dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 EUR dziennie" – czytamy w środowym komunikacie prasowym TSUE.

Podkreślono w nim, że "poszanowanie środków tymczasowych zarządzonych w dniu 14 lipca 2021 r. jest konieczne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku prawnego Unii oraz wartości, na których opiera się Unia, w szczególności wartości państwa prawnego".

Kara będzie naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia TSUE do dnia, w którym rząd wypełni nałożone na niego zobowiązania, lub – w przypadku braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku.

Decyzję TSUE ostro skrytykował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "TSUE kompletnie lekceważy i ignoruje polską konstytucję i wyroki TK. Działa poza kompetencjami i nadużywa instytucji kar pieniężnych i środków tymczasowych.To kolejny etap operacji mającej oderwać od Polski wpływu na ustrój naszego państwa, to uzurpacja i szantaż" – ocenił na Twitterze.

Sprawa Turowa

To już druga kara dla Polski w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. We wrześniu wiceprezes TSUE jednoosobowo nałożyła na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów. W poniedziałek wysoki rangą urzędnik UE przekazał, że Polska otrzyma wezwanie do zapłaty kar za Turów, a jeśli nie przeleje pieniędzy, to zostaną one potrącone z unijnych środków.