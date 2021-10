Budka: Chory upór Kaczyńskiego może kosztować Polaków 4,5 mln zł dziennie

W środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości 1 mln euro dziennie w związku z niewykonaniem orzeczenia TSUE z lipca tego roku. Przypomnijmy, że unijni sędziowie nakazali polskiemu rządowi natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Kara (po dzisiejszym kursie będzie to 4,62 mln zł za każdy dzień) będzie naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia TSUE do dnia, w którym rząd wypełni nałożone na niego zobowiązania, lub – w przypadku braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku.

"TSUE mówi wyraźdznie: premier i prezes PiS złamali dane słowo"

Głos w sprawie nałożonej na Polskę kary zabra podczas konferencji w Sejmie wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. – Ten upór Kaczyńskiego, ten chory, ślepy upór człowieka, który przegrał wszystko przez ostatnie sześć lat jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, kosztować może Polaków 4,5 mln zł dziennie – mówił polityk. Aby pokazać skalę, podkreślał że "jest to tak, jakbyśmy codziennie mogli kupić 15 świetnie wyposażonych karetek, to jest tak jakbyśmy codziennie mogli pomóc cierpiącemu dziecku, dla którego rodzice w zbiórkach publicznych zbierają pieniądze, by uratować mu życie".

Budka podkreślił, że wbrew zapowiedziom prezesa PiS i premiera Morawieckiego Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego do dziś nie została wyeliminowana z polskiego porządku prawnego. – Dzisiaj TSUE nakłada olbrzymią karę de facto na rząd Kaczyńskiego, Ziobry i Morawieckiego. Dzisiaj TSUE mówi wyraźnie, że premier Morawiecki, Jarosław Kaczyński złamali dane słowo – dodawał.

Wiceszef PO wystosował wobec rządzących żądanie, aby już jutro w Sejmie procedowane były przepisy, które zniosą Izbę Dyscyplinarną i "pozwolą na to, by Polska, a tak naprawdę Polki i Polacy nie płacili olbrzymich kar finansowych za absurdalny upór Kaczyńskiego".

