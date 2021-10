"Głęboko w to wierzę". Schetyna wskazuje Tuskowi, jak pokonać PiS

Były lider największej partii opozycyjnej w Sejmie gościł na antenie Polsatu News. Grzegorz Schetyna szeroko opowiadał o szansach opozycji na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku. Zdaniem polityka istnieje tylko jeden sposób na wykonanie tego zadania.

Schetyna: Zjednoczyć opozycję

Według Schetyny tylko zjednoczona opozycja będzie w stanie za dwa lata skutecznie konkurować z partią Jarosława Kaczyńskiego. Polityk nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

– [Platforma Obywatelska - przyp. red.] musi zbudować porozumienie wewnątrz, żeby otworzyć się na zewnątrz. Nie ma możliwości pełnego zwycięstwa wyborczego nad PiS bez porozumienia wszystkich środowisk opozycji demokratycznej – stwierdził w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. – To kwestia dobrego planu, dobrych relacji, zbudowania na podstawie zaufania tego wszystkiego co może czy powinno połączyć dzisiaj środowiska opozycyjne – dodał.

Polityk wskazywał, że takim rozwiązaniem był pakt senacki.

– Trzeba odtworzyć pakt senacki. My dzisiaj nie możemy budować relacji z opozycją demokratyczną przed wyborami sejmowymi, bo równolegle będziemy rozmawiać o wyborach do Senatu. Naprawdę Polacy by nam nie wybaczyli, jeżeli nie powtórzymy paktu senackiego, jeżeli nam nie uda się wygrać Senatu i wybrać tych wyborów do Senatu i Sejmu – powiedział Schetyna.



Kandydat na prezydenta

Były lider PO odniósł się także do wyborów prezydenckich i pomysłu wystawienia jednego kandydata partii opozycyjnych.

– Uważam że ten kandydat na prezydenta [Polski] naprawdę powinien być wybrany w porozumieniu wszystkich środowisk opozycji, tej która da wsparcie w kampanii wyborczej i wprowadzi tego kandydata do drugiej tury. Uważam że to kluczowe. Ja bym to wiązał z porozumieniem parlamentarnym – stwierdził Schetyna.

Czytaj też:

Zaskakująca teza Schetyny. "Tusk jest liderem całej opozycji"Czytaj też:

"Ta debata musi się odbyć". Schetyna nie ma wątpliwości