Prezydent Tajwanu alarmuje. "Zagrożenie ze strony Pekinu rośnie z dnia na dzień"

Ing-wen rozmawiała z dziennikarzami amerykańskiej stacji telewizyjnej CNN.

"Zagrożenie rośnie"

Podczas wywiadu prezydent potwierdziła oficjalnie obecność wojsk amerykańskich na tajwańskim terytorium. Ma się to wiązać z większą współpracą pomiędzy krajami. Pomoc Tajwanowi już w zeszłym tygodniu zapowiedział prezydent USA Joe Biden. –Jesteśmy zobowiązani to zrobić – powiedział gospodarz Białego Domu w Waszyngtonie. Na oświadczenie od razu zareagowały władze Chińskiej Republiki Ludowej, zarzucając Amerykanom "ingerowanie w wewnętrze sprawy Chin".

– Zagrożenie ze strony Pekinu rośnie z każdym dniem. Tajwan to "latarnia" demokracji, której należy bronić, aby podtrzymać wiarę na całym świecie w wartości demokratyczne. Tutaj jest wyspa 23 milionów ludzi, którzy każdego dnia ciężko starają się chronić siebie i naszą demokrację oraz upewnić się, że nasi ludzie mają taką wolność, na jaką zasługują – powiedziała Tsai Ing-wen.

– Jeśli poniesiemy porażkę, oznacza to, że ludzie, którzy wierzą w te wartości, będą wątpić, czy są to wartości, o które powinni walczyć – dodała.

Tajwan a Chiny

Tajwan sam siebie postrzega jako "kwintesencję demokracji" w regionie, ale Chińska Partia Komunistyczna uważa wyspę za nieodłączną część swojego terytorium, "zbuntowaną prowincję". Chińskie władze w przeszłości zapowiadały wielokrotnie, iż nie zrezygnują z jej odzyskania w pełni, w tym także środkami militarnymi, jeśli dla nich "byłoby to konieczne".

W ostatnich miesiącach armia Chin miała urządzać regularne ćwiczenia i manewry wokół terytorium Tajwanu, co tamtejsze władze uznały za "próbę zastraszenia mieszkańców wyspy". Tajwański minister obrony narodowej Ciu Kuo-czeng zapowiadał na początku października tego roku, że do 2025 roku chińskie wojsko może osiągnąć zdolność do dokonania inwazji na Tajwan i przejąć całkowitą kontrolę nad nim.

