Mucha: Działania, które osłabiają naszą relację z UE są nie do zaakceptowania

Poseł Polski 2050 Szymona Hołowni skomentowała działania polskiego rządu w sporze z Unią Europejską w programie "Graffiti" w Polsat News.

Mucha o działaniach rządu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę kolejną karę. Tym razem wezwano do płacenia miliona euro dziennie za niezawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kara będzie naliczana od dnia doręczenia postanowienia do dnia, w którym polski rząd wypełni nałożone zobowiązania lub – w przypadku braku zastosowania się do postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku.

– To są pieniądze Polaków. Oczywiście, że to boli. Co więcej, to kronika znanych wydarzeń, ponieważ doskonale wiedzieliśmy, że w pewnym momencie to, że wyprowadzamy Polskę spoza systemu prawnego Unii Europejskiej w taki sposób musi się skończyć. To od wielu miesięcy było jasne i oczywiste. Szczególnie od demolki wymiaru sprawiedliwości – oznajmiła Joanna Mucha.

– Przypominam sobie zapowiedzi, że kary będziemy odliczać ze składek członkowskich. To niemożliwe, ponieważ pieniądze będą odliczane ze środków, które należą nam się od Unii Europejskiej. Po stronie PiS i Zbigniewa Ziobry jest próba przechytrzenia Unii Europejskiej, ale Komisja Europejska i instytucje unijne nie dadzą się przechytrzyć – stwierdziła była minister sportu.

Kolejna kara

To już druga kara pieniężna nałożona przez TSUE na Polskę. Wcześniej zapowiedziano 500 tys. euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Pozew przeciwko Polsce w tej sprawie złożyła Republika Czech, bowiem działalność kopalni ma wpływać negatywnie na poziom wód gruntowych w czeskim regionie.

– W przypadku Turowa to kompletna nieumiejętność negocjacji z Unią Europejską i z Czechami. Można było zrobić tak, żeby kopalni nie zamykać, ale prowadzić odpowiednią dyplomację. To nieudolność tego rządu, a zapłacą Polacy – skomentowała poseł Mucha.

– Jeśli będziemy sami, to zostaniemy na pastwę "niedźwiedzia ze wschodu" – dodała.

