Negocjacje zakończone. Ociepa: Będziemy czwartym koalicjantem

We wtorek serwis Gazeta.pl, wiceszef MON Marcin Ociepa po kilku tygodniach rozmów podpisał umowę koalicyjną z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. To kolejny, po Adamie Bielanie i jego Republikanach, nowy koalicjant partii rządzącej. Zawarcie politycznych współprac było konieczne po odejściu z rządu Jarosława Gowina, prezesa Porozumienia.

We wrześniu Ociepa założył wraz z byłymi posłami Porozumienia stowarzyszenie "OdNowa RP". W inicjatywę zaangażowali się Andrzej Gut-Mostowy, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Grzegorz Piechowiak. Początkowo z "ociepistami" współpracował także senator Tadeusz Kopeć, jednak ten ostatecznie stanął po stronie "bielanistów".

OdNowa RP czwartym koalicjantem

Dziś w rozmowie w TVN24 Marcin Ociepa oficjalnie poinformował o zakończeniu negocjacji z prezesem PiS. – Dzisiaj zakończyliśmy negocjacje i będziemy czwartym koalicjantem w Zjednoczonej Prawicy – powiedział polityk.

– My jesteśmy w klubie parlamentarnym. W ramach klubu działamy jako czwarty koalicjant, to jest punkt pierwszy w ogóle tej umowy koalicyjnej, tej preambuły do umowy koalicyjnej, więc wchodzimy jako koalicjant. Natomiast zapisy poszczególne, takie szczegółowe będziemy ujawniać na wspólnej konferencji prasowej z panem prezesem Kaczyńskim – zaznaczył Ociepa.

"To najlepszy komplement dla Kaczyńskiego"

Marcin Ociepa komentował również zachowanie dziennikarzy i polityków opozycji po ważnej konferencji na temat przyszłej ustawy o obronie ojczyzny.

– To jest najlepszy komplement dla Jarosława Kaczyńskiego i dla ministra Mariusza Błaszczaka, że cała zmiana przedstawionych zmian systemowych dotyczących polityki obrony i polityki bezpieczeństwa narodowego w Polsce jest komentowana wyłącznie przez pryzmat tego, kto co ubrał na konferencję prasową i jak się zachowywał – stwierdził polityk.

Czytaj też:

"Co pani by radziła jako lekarz Kaczyńskiemu?". "Niestosowne" pytanie OlejnikCzytaj też:

Jakiego telefonu używa Kaczyński? "Jest najbardziej odporny na cyberataki w całym rządzie"Czytaj też:

Nie tylko stanowiska w rządzie. Co jeszcze jest w umowach koalicyjnych?