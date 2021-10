Horała: Będziemy kontynuować reformowanie wymiaru sprawiedliwości

Wiceminister infrastruktury był dzisiaj gościem audycji radiowej Jedynki. Polityk złożył deklarację kontynowania reform w polskim sądownictwie.

"Będziemy kontynuować"

– Podejmujemy decyzję o kontynuowaniu reformowania wymiaru sprawiedliwości. Będzie to projekt wspólny, koalicyjny i być może koledzy z Solidarnej Polski się do niego przekonają, że warto to uczynić. Pan prezes Kaczyński niedawno w jednym z wywiadów zarysował, na czym to ma polegać. Akurat likwidacja Izby Dyscyplinarnej jest – powiedziałbym – mniej znaczącym elementem. Tam są znacznie dalej idące rozwiązania – powiedział Marcin Horała. – Na pewno reformy sądownictwa nie można uznać za zakończoną – dodał.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska "zamroziła" Polsce Krajowy Plan Odbudowy m.in. z powodu obaw związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości przeprowadzoną w kraju przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Natomiast w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty kary w wysokości miliona euro dziennie za niezawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wcześniej politycy z kręgów władzy, w tym premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński, dawali do zrozumienia, że Izba zostanie zlikwidowana "w postaci, w jakiej funkcjonuje obecnie".

Zabezpieczenie granicy

W programie wiceminister odniósł się również do budowy zapory na granicy Polski z Białorusią. W tej sprawie rząd ma wystąpić do Komisji Europejskiej o wsparcie.

– Jak najbardziej by to się należało. Będziemy o to występowali i zabiegali, tylko chcę podkreślić, że to nie oznacza, że w jakikolwiek sposób działania są wstrzymane – podkreślił Horała.

W tym tygodniu projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej z poprawkami przyjął Senat. Teraz wróci on do Sejmu. Według wstępnych założeń blokadę mają stanowić urządzenia budowlane wraz z instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym elektroniczną oraz telekomunikacyjną. Inwestycja ma wspomóc przeciwdziałanie nielegalnej imigracji.

