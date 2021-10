Cymański o karach nałożonych na Polskę przez TSUE: To fatalna droga

Były eurodeputowany odniósł się do relacji na linii polski rząd – Unia Europejska w czwartkowym programie "Sedno Sprawy" w Radiu Plus.

"To szaleństwo"

– To szaleństwo. Używam tak mocnego słowa, ponieważ to droga donikąd. Unia Europejska zawsze mówi o dialogu. Z dnia na dzień sankcjonowanie państwa członkowskiego Unii Europejskiej to fatalna droga. Spory będą miały miejsce. Natomiast kara jest ostateczna, a istnieje też przecież coś takiego jak gradacja kar – stwierdził Tadeusz Cymański.

Przypomnijmy, że w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty kary w wysokości miliona euro dziennie za niezawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Z kolei we wrześniu tego roku Trybunał nałożył na nasz kraj karę w wysokości 500 tys. euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów po skardze Czech.

– To zadzieranie nosa, upokarzanie ludzi i dolewanie przysłowiowej oliwy do ognia. Spór jest realny, ale pod wierzchem Unii Europejskiej jest ogromna dyskusja nad Traktatem – oznajmił Cymański.

Reforma sądownictwa

Jeden z liderów Solidarnej Polski starał się również zwrócić uwagę na zawiłość reformowania wymiaru sprawiedliwości i proces powoływania sędziów w Polsce.

– To nie jest ot tak, z dnia na dzień. Każdy musi wyjść z twarzą. My uważamy, że niezawisłość sędziowska – tak, ale bezkarność – nie. Tu jest diabeł ukryty w szczegółach, tak jak to w życiu. Izba Dyscyplinarna to sędziowie. Tak naprawdę w tej chwili w Polsce toczy się spór, kto ma tych sędziów powoływać – powiedział polityk partii Zbigniewa Ziobry.

– Niteczki prowadzą do polityki. A my nie możemy doprowadzić do niewyobrażalnego bajzlu, nie używając innych słów – dodał.

