Kosiniak-Kamysz w Sejmie: Trzeba zlikwidować Izbę Dyscyplinarną

W czwartek rozpoczęło się 40 posiedzenie Sejmu. Na początku obrad głos zabrał m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Wzywamy premiera do podjęcia działań

– W imieniu największych klubów opozycyjnych: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej, Porozumienia, Polski 2050, składam wniosek o odroczenie posiedzenia dzisiaj do godz. 14:00, w tym czasie uzupełnienie porządku obrad ws. uchwały, którą wspólnie podpisaliśmy, wzywającej Prezesa Rady Ministrów do podjęcia działań zmierzających do uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy. Inne państwa otrzymały już środki, dostały zaliczki i tamte pieniądze pracują. Polska gospodarka trafi na konkurencyjności – mówił Kosiniak-Kamysz.

– Do tego mamy milion kary euro dziennie. Trzeba zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, przywrócić do orzekania sędziów, przywrócić wymiar sprawiedliwości na właściwe tory. Prawdy, sprawiedliwości, uczciwości, a nie korupcji, nie tego, co tam robicie – dodał.

Wniosek został poddany pod głosowanie i odrzucony przez sejmową większość. Za wnioskiem głosowało 202 posłów, przeciwnych było 229, a 7 wstrzymało się od głosu.

TSUE ponownie karze Polskę

W środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości 1 mln euro dziennie w związku z niewykonaniem orzeczenia TSUE z lipca tego roku. Przypomnijmy, że unijni sędziowie nakazali polskiemu rządowi natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Kara (po dzisiejszym kursie będzie to 4,62 mln zł za każdy dzień) będzie naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia TSUE do dnia, w którym rząd wypełni nałożone na niego zobowiązania, lub – w przypadku braku zastosowania się do tego postanowienia – do dnia wydania ostatecznego wyroku.

Na wyrok zareagował polski rząd. Piotr Müller określił działania Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE względem Polski jako "drogę kar i szantażu", która jest niewłaściwa.

