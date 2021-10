Koalicja PiS z PSL? Raś: Równie prawdopodobne jak śnieg w lipcu

W rozmowie z Radiem WNET, poseł Koalicji Polskiej odnosił się do wypowiedzi Marka Sawickiego z PSL o możliwości tworzenia wspólnej koalicji z PiS. – Marek Sawicki ma prawo głosić swoje koncesje. To są raczej jakieś hipotezy. (...) Taki scenariusz jest tak prawdopodobny, jak to, że w lipcu będzie opadał śnieg – ocenił.

Raś: jest szansa, żeby z centrystami powołać drugi blok opozycji

Polityk Koalicji Polskiej przedstawił wizję stworzenia nowej, trzeciej drogi dla Polski, która pominie Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.

– PiS nie zawłaszczył sobie patentu na konserwatyzm, to jest konserwatyzm czerwony. Jest szansa, żeby z centrystami powołać trzeci blok skrajnej lewicy oraz skrajnej lewicy. Jestem zwolennikiem dwóch bloków na opozycji. Ja widzę siebie w perspektywie bloku centrowego z silnym skrzydłem centroprawicy. Ja nie będę zapraszał do tego bloku Donalda Tuska, to on kreuje tę politykę centralną w Polsce – stwierdził.

Odejście z PO

Były polityk PO pytany był również, czy zdecydowałby się na odejście z partii, gdyby wiedział, że będzie zarządzał nią Donald Tusk.

– Nie wiem. Pewnie bym dawał szanse Donaldowi Tuskowi, aby zrównoważył skrzydła, żeby to przechylenie na lewo nie było tak duże. Na pewno Tusk w swoich wystąpieniach, daje przekonania, że Platforma nie pójdzie drogą Rafała Trzaskowskiego i Borysa Budki – przyznał.

– W czasie wystąpienia Płońsku Tusk skorygował kurs Budki i Trzaskowskiego, bo Donald Tusk nie jest lewakiem. Ale z jakimi tezami pójdzie do wyborów bloku pod przewodnictwem Donalda Tuska to jeszcze zobaczymy. Mogę jako partner współpracować z Platformą Tuska jako partner, ale zmiany, które zaszły są bezpowrotne – zaznaczył.

Czytaj też:

Negocjacje zakończone. Ociepa: Będziemy czwartym koalicjantemCzytaj też:

"Co pani by radziła jako lekarz Kaczyńskiemu?". "Niestosowne" pytanie OlejnikCzytaj też:

Hołownia chce "uwieść" ludzi wizją. "Nie możemy zmarnować żadnego tygodnia"