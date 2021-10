Politolog: To gest, który wykonał Jarosław Kaczyński

O rozszerzeniu Zjednoczonej Prawicy poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej w siedzibie partii.

Wicepremier zdradził, że w umowie koalicyjnej zawarty został zapis dotyczący przyszłego kandydata na prezydenta Warszawy. – To bardzo ważna sprawa (..) Sądzę, że to będzie z czasem coś, co wywrze wpływ na wydarzenia polityczne w naszym kraju. To bardzo ważny element tego, co żeśmy uzgodnili – dodał, nie zdradzając jednak żadnych szczegółów w tej sprawie, wskazując że jest na to zbyt wcześnie.

Lider stowarzyszenia OdNowa Marcin Ociepa poinformował o zakończeniu negocjacji z PiS w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN 24. To kolejny, po Adamie Bielanie i jego Republikanach, nowy koalicjant partii rządzącej. Zawarcie nowych politycznych porozumień było konieczne po odejściu z rządu Jarosława Gowina.

Bielan i Ociepa potrzebni

Zmiany w Zjednoczonej Prawicy komentował na antenie Polskiego Radia 24 politolog dr Andrzej Anusz. Jak wskazał, sejmowa arytmetyka jednoznacznie pokazuje, że Jarosław Kaczyński potrzebuje polityków Adama Bielana i Marcina Ociepy.

– Porozumienie Jarosława Gowina w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy zostało zwyczajnie zastąpione przez dwa człony, które przekształciły się w Partię Republikańską i Stowarzyszenie OdNowa – stwierdził gość rozgłośni.

– Ja myślę, że jest to gest symboliczny dla mniejszych środowisk, który wobec nich dokonał prezes Jarosław Kaczyński, żeby mieli oni pewne poczucie swojej podmiotowości – dodał ekspert zaznaczając przy tym, że w jego opinii ani Republikanie ani OdNowa samodzielnie nie odegrają żadnej roli w polskiej polityce.

– One są siłą rzeczy skazane na bycie w ramach Zjednoczonej Prawicy, bo zarówno Partia Republikanie, jak i Stowarzyszenie OdNowa samodzielnie nie sądzę, aby były w stanie przekroczyć pięcioprocentowy próg wyborczy – wskazał politolog.

Czytaj też:

Dr Anusz: Na stole leży bardzo ciekawy deal Polski z FrancjąCzytaj też:

Politolog: To karkołomna operacja, ale Platforma chce ją kontynuować