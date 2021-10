Poseł Lewicy: Polski rząd nie chce, żeby Polska otrzymała unijne pieniądze

Nie milkną echa środowej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożeniu na Polskę kary w wysokości 1 mln euro dziennie za niewykonanie orzeczenia dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

W lipcu 2021 roku TSUE nakazał natychmiastowe zawieszenie działalności Izby. Polska nie zastosowała się jednak do tego orzeczenia.

Z kolei w czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała, że jednym z warunków odmrożenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy jest zlikwidowanie ID.

Poseł lewicy atakuje rząd

Krytyczne zdanie na temat działań polskiego rządu ma Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z lewicy. Zdaniem poseł premier Morawiecki doprowadzi do zahamowania rozwoju Polski.

– To oznacza, że polski rząd nie chce żeby Polska otrzymała pieniądze z unijnego funduszu. Polski rząd nie chce, żeby nasza gospodarka podźwignęła się po pandemii. Polski rząd nie chce remontować szpitali, nie chce podnosić wynagrodzeń pracownikom ochrony zdrowia. I jednocześnie przegrywa prawdziwą – nie hybrydową, nie III wojnę światową – batalię z pandemią koronawirusa – powiedziała polityk w rozmowie z Kamilą Biedrzycką z "Super Expressu".

Zdaniem Dziemianowicz-Bak, "jeśli pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy nie trafią do Polski, to trafią do innych państw Unii".

– Premier Morawiecki jak widać woli, żeby pieniądze trafiły do Niemiec, Holandii czy Belgii, niż ustąpić i przestrzegać prawa oraz pozyskać te ogromne środki dla polskich przedsiębiorców, pracowników, polskich pacjentów – stwierdziła polityk.

