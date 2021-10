Ociepa: Nasze postulaty będziemy ujawniać stopniowo

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w czwartek po południu o podpisaniu umowy koalicyjnej ze stowarzyszeniem Marcina Ociepy.

O zakończeniu negocjacji z Prawem i Sprawiedliwością Marcin Ociepa poinformował w czwartek rano w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN 24. Przekazał także, że OdNowa będzie czwartym członkiem Zjednoczonej Prawicy.

Polityczne plany

Ociepa w rozmowie na antenie radiowej "Trójki" zdradził swoje najbliższe polityczne plany. Polityk zaprzeczył, że jego stowarzyszanie przekształci się w partię polityczną.

– My, póki co nie rejestrujemy partii politycznej, bo w większym stopniu oddaje to charakter naszego ugrupowania, to znaczy jesteśmy ruchem społecznym, my się wywodzimy bardzo często z trzeciego sektora, z samorządu, natomiast dzisiaj jesteśmy parlamentarzystami – stwierdził poseł.

Ociepa podkreślił, że decyzja o stworzeniu zespołu parlamentarnego do spraw bezpieczeństwa i rozwoju Polska OdNowa była konsekwencją decyzji Jarosława Gowina o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy.

– W momencie kiedy Jarosław Gowin podjął decyzję, żeby przejść do opozycji, siłą rzeczy zrezygnował z konserwatywnego skrzydła [Zjednoczonej Prawicy - przyp. red.] – powiedział.

Umowa koalicyjna

Polityk zdradził też trochę szczegółów z umowy koalicyjnej, jaką podpisał z Prawem i Sprawiedliwością.

– Ona [umowa koalicyjna - przyp. red.] została w zasadzie podpisana przedwczoraj, natomiast umówiliśmy się, że powiemy o tym wspólnie na konferencji prasowej no i rzeczywiście dzisiaj tak się stało – powiedział i dodał, że składa się ona z kilku części.

– Pierwsza część to część programowa, tam zostało zawarte 12 punktów programowych, które oddają priorytety programowe OdNowy, to jest zarówno te dotyczące gospodarki jak i samorządu, polityki europejskiej, polityki zdrowotnej i bezpieczeństwa, czyli te 5 filarów i z takim dużym otwarciem na młodych – tłumaczył Ociepa.

– Natomiast bardzo konkretne postulaty z tych obszarów będziemy publikować czy ujawniać w późniejszym czasie stopniowo, ale nie po to, żeby państwa trzymać w napięciu, tylko że po prostu tam, gdzie będą już konkretne inicjatywy, albo projekty ustaw, żeby rozmawiać o konkretach – dodał.

