"Przykro mi to mówić". Kukiz zabrał głos w sprawie dokonań Ziobry

Kukiz gościł na antenie Polsatu News, gdzie zdradził, że przygotowywany przez jego środowisko projekt ustawy o sędziach pokoju miał być ogłoszony jutro. Na jego prośbę prezydent Andrzej Duda zmienił jednak termin prezentacji nowych rozwiązań.

– Jutro mieliśmy ogłosić w Kancelarii Prezydenta, że projekt [ustawy o sędziach pokoju] jest gotowy, ale na moją prośbą prezydent zgodził się przesunąć to ogłoszenie o parę dni z powodów niedyspozycji zdrowotnej profesora Kruszyńskiego, który był przewodniczącym tego zespołu – powiedział Kukiz w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

– To projekt, który wyjdzie z kancelarii prezydenckiej i w którym jest sporo osób z kancelarii prezydenta i wskazanych przez pana prezydenta brała udział. Przewodniczył temu zespołowi profesor Kruszyński, który jest współautorem białej księgi, tych głównych założeń ustawy o sędziach pokoju – dodał polityk.

Reforma sądownictwa

Zdaniem Kukiza to jego projekt jest "prawdziwą reformą sądownictwa". Wskazał także, na czym będzie polegała praca sędziów pokoju.

– Właśnie sędziowie pokoju będą zajmowali się takimi sprawami, tymi drobniejszego, mniejszego znaczenia z punktu widzenia interesu wspólnoty, tylko tymi sprawami zagrożonymi do roku pozbawienia wolności i takim, gdzie przedmiot sporu jest warty do 10 tysięcy złotych, ale prawie 70 proc. spraw na wokandzie to są te takie drobiazgi, z punktu widzenia oczywiście wspólnoty – powiedział.

Na uwagę, że przygotowane przez jego zespół przepisy mogą nie być zgodne z konstytucją, polityk zareagował stanowczo.

– Polska konstytucja jest do wymiany prędzej czy później, bo jest fatalna, jest napisana tak ogólnikowo, że w zależności od tego, kto interpretuje, takie ma brzmienie – powiedział Paweł Kukiz.

Kara dla Polski

Polityk odniósł się także do środowej decyzji TSUE o ukaraniu Polski za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Paweł Kukiz stwierdził, że jemu "też się ta Izba Dyscyplinarna nie podoba".

– Chciałbym, żeby podobnie jak w Niemczech pozbawić sędziów immunitetu. Po prostu, żeby nie posiadali immunitetu. Wtedy żadna izba nie jest potrzebna – wskazał.

– Mnie to przykro mówić, ale nie uważam, żeby to była reforma. Wiem, że to są próby ukrócenia tych sitw sędziowskich, natomiast uważam, że trzeba było rozpocząć wszystko od sędziów pokoju – dodał.

