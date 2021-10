Kamiński: Zostaliśmy zaatakowani przez wrogi reżim

– To nie jest naturalna fala uchodźców, to sztuczna turystyka migracyjna. Ci ludzie nie są uchodźcami w rozumieniu Konwencji Genewskiej. Łukaszenka ich wykorzystał do politycznych celów – tak o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej mówił minister Kamiński w programie "Gość Wiadomości".

– To jest hybrydowy atak na Polskę, Litwę i Łotwę. Ale Łukaszenka chce tak naprawdę zdestabilizować sytuację polityczną w całej Unii Europejskiej – wskazał szef MSWiA. Jednocześnie Kamiński podkreśla, że polskie służby stają na wysokości zadania: –Sytuacja jest bardzo napięta, ale z zimną krwią, spokojnie, konsekwentnie doprowadzimy do tego, że dyktator przegra. Polska jest twardym krajem, wiemy jak to zrobić.

Zapora, nie mur

– Zapora na granicy będzie nowoczesną konstrukcją. W momencie, w którym ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, na specjalnej konferencji przedstawimy szczegóły dotyczące jej budowy. W tym między innymi wizualizację konstrukcji – zadeklarował gość TVP Info.

– Mówmy o zaporze, bo to nie będzie oczywiście mur, będzie to nowoczesna konstrukcja inżynieryjna. Mamy już opracowaną koncepcję, o szczegółach będziemy mówili bardzo niedługo. Jutro Sejm będzie głosował poprawki Senatu, jestem przekonany, że ustawa szybko trafi do prezydenta i pan prezydent, z którym rozmawiałem na ten temat zapewne podpiszę tą ustawę. (...) To jest ważny element bezpieczeństwa naszego państwa. Zostaliśmy z powodów politycznych zaatakowani przez wrogi reżim i o tym musimy pamiętać – zaapelował Mariusz Kamiński.

Czytaj też:

Wybuch na granicy z Białorusią. Jedna osoba rannaCzytaj też:

Policja zatrzymała działacza Obywateli RP. Wiózł nielegalnych imigrantów do Warszawy