Dyduch bije na alarm. "Powracamy do średniowiecza"

27 października Senat przyjął z poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

Ustawa umożliwi budowę solidnej zapory na polsko-białoruskiej granicy. Będą się na nią składały elementy muru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym elektroniczną i telekomunikacyjną. Inwestycja ma na celu umożliwienie Polsce lepszą kontrolę nad często naruszaną w ostatnich miesiącach granicą i przeciwdziałanie nielegalnej imigracji.

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało w środę 52 senatorów, przeciw było 46, a jeden się wstrzymał.

Wcześniej upadł wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Nie przeszedł także wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, tak aby szybko mogła trafić na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Powrót do średniowiecza

Przeciwko budowie zapory głosowali m.in. senatorowie Lewicy. Poseł Marek Dyduch tłumaczył, dlaczego jego formacja nie popiera forsowanego przez rząd rozwiązania.

– Mury nie rozwiążą problemu. One są po pierwsze bardzo kosztowne. Ta inwestycja będzie kosztowała ok. 1,2 – 1,3 miliarda złotych – mówił gość Radia Wrocław. Polityk dodał, że aby skutecznie zapobiegać migracji potrzebne są potężne inwestycje w krajach, z których ludzie próbują się przedostać do Europy.

– Wszędzie my budujemy mury. No jaką my wybudujemy Europę, jaki my wybudujemy świat jak ogrodzimy wszystkie państwa murami? Powracamy do średniowiecza – stwierdził Dyduch. Jego zdaniem konsekwencją takiego myślenia byłoby otoczenie całego Starego Kontynentu murami.

– Ja przypomnę, że 30 lat temu, ponad 30 lat temu zburzono mur berliński jako symbol upadku jednego systemu, czyli socjalistycznego, komunistycznego, jak byśmy go nie nazwali. Wszyscy się cieszyli i wszyscy podawali to jako symbol. Jakim symbolem będzie obalenie muru na wschodniej granicy Polski? – zastanawiał się polityk Nowej Lewicy.

