Tusk: Tego w PiS boją się najbardziej

Lider Platformy Obywatelskiej w rozmowie z Onetem nakreślił wizję kraju po ewentualnych zwycięskich przez opozycję wyborach. Wskazywał tu na naprawę państwa przez m.in. przywrócenie niezależnej prokuratury i niezależnego sądownictwa. Te zaś mają zająć się tymi, którzy za rządów obecnej ekipy dopuścili się przestępstw.

– Nie będzie już chowania się za szyldem PiS. Jeśli ktoś ukradł to po prostu pójdzie siedzieć za złodziejstwo. Prawo znowu będzie prawem. Skończy się bezkarność politycznej kasty – podkreślił.

Na uwagę, że po wygranych wyborach opozycja mogłaby - korzystać z ustaw PiS - przejąć KRS i telewizję publiczną, Donald Tusk odparł, że będzie bardzo przestrzegał wszystkich w Platformie — a przede wszystkim opinię publiczną — żeby nie ulec tej pokusie. – Ta zmiana władzy nie powinna polegać na tym, że teraz przychodzi nowa ekipa, która odgrywa się na poprzedniej, stosując jej metody. Ja mogę coś powiedzieć o tym, co znaczy kampania nienawiści i pogardy, organizowana przez państwowe media od rana do wieczora. Jeden człowiek został wynajęty przez władzę specjalnie do hejtu przeciwko mnie w TVP za grube miliony – dodał.

"Nie widzę siebie w roli mitycznego mściciela"

Były premier zapytany został o to, co powiedziałby swoim twardym zwolennikom, którzy domagaliby się rewanżu. Tu Tusk zastrzegł, że nie widzi się w "roli mitycznego mściciela, który wrócił do Polski tylko po to, żeby się odegrać na PiS". – Ja jestem po to, żeby umożliwić polskim niezależnym sądom i polskiej niezależnej prokuraturze poważne potraktowanie poważnych doniesień o patologiach rządów PiS. Wystarczy, że zrobią swoje, zgodnie z prawem i wszelkimi regułami. Tego w PiS boją się najbardziej – stwierdził.

W wywiadzie Donald Tusk powiedział ponadt, że jego ugrupowanie użyje "absolutnie wszystkich narzędzi prawnych" do rozliczenia obecnie rządzącej partii. Jak podkreślił, "rozliczenie będzie rzetelne, sumienne i całkowite". – Nie umknie żadne przestępstwo, nie ukryje żadna niegodziwość – zapowiedział. Polityk wyraził pogląd, że liderzy PiS powinni stanąć przed Trybunałem Stanu.

