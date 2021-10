Prof. Legutko ostrzega: To jest wielka próba

Eurodeputowany był w sobotę gościem popołudnwowej audycji na antenie Polskiego Radia 24. Rozmowa dotyczyła m.in. konfliktu na linii Warszawa – Bruksela. Przypomnijmy, że w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty kary w wysokości miliona euro dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej.

"Zostaniemy pożarci przez te siły"

Profesor Legutko ocenił, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który już dwukrotnie nałożył na Polskę gigantyczne kary, nie działa jak normalny wymiar sprawiedliwości. Ostrzegł, że jeśli nie będziemy stawiać oporu wobec rosnącego bezprawia, "zostaniemy pożarci przez siły, które chcą narzucić swoją wolę suwerennym państwom i narodom". – To jest wielka próba – podkreślił.

Polityk zwrócił uwagę, że aktualne działania polskiego rządu, polegające na opieraniu się arbitralności unijnych instytucji są działaniami proeuropejskimi, "w imieniu milionów Europejczyków, który buntują się przeciwko tendencjom UE, która skręca coraz bardziej na lewo".

"Tusk rozpętał zimną wojnę domową"

W rozmowie pojawił się też wątek aktywności lidera Platformy Obywatelskiej. Prof. Legutko stwierdził, że Donald Tusk robi umizgi wobec krajów Zachodu i UE, przedstawia Polskę jako kraj na poły faszystowski, po to, by samemu jawić się jako człowiek "cywilizowany". – Polskie imponderabilia są dla niego obojętne, wykorzysta to, co uzna za pożyteczne – wskazał.

Eurodeputowany ponadto obarczył Tuska odpowiedzialnością za wojnę polsko-polską. – Tusk z powodów urazy czy tego, że przegrał wybory, rozpętał zimną wojnę domową, która trwa do tej pory – podkreślił.

