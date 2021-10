Prof. Domański: Nie jestem zaskoczony wypowiedzią pana Bodnara

Bodnar odebrał w Niemczech nagrodę przyznaną przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich (Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V.). Podczas swojego wystąpienia były Rzecznik Praw Obywatelskich wygłosił skandaliczne słowa.

– Polska kultura prawna i przemiany po 1989 r. zostały zainspirowane i były wspierane przez niemiecką myśl prawniczą. Na tym opierało się konstruowanie w Polsce nowoczesnego państwa prawa, mechanizmów ochrony praw człowieka i demokracji. Na tym opieraliśmy naszą integrację europejską – mówił.

– Ale to powoduje - po stronie mentora - także szczególną odpowiedzialność. Jak w przypowieści z "Małego Księcia". Jeśli oswoi się zwierzątko, to nie można go później porzucić – kontynuował.

Polityczny ton

Prof. Domański podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi słów Adama Bodnara. Jak przyznał, nie jest zaskoczony takim przekazem ze strony byłego RPO.

– Spojrzałem na to, tak jak spoglądamy na wszystkie wydarzenia polityczne. (...) Nie jestem zaskoczony wypowiedzią pana Bodnara. Wyraził się w ten sposób, że w zasadzie Polacy w dużym stopniu, dużą część swojej kultury, stosunku do rzeczywistości zawdzięczają Niemcom, że społeczeństwo niemieckie wywarło duży wpływ na społeczeństwo polskie – stwierdził w Polskim Radiu 24.

– Powiedział to w tonie politycznym, w tym sensie, że to zobowiązuje Niemców do dbania o to, w jaki sposób funkcjonuje ład w Polsce, mając zapewne na myśli system demokratyczny. Jeżeli demokracja w Polsce, w jego ocenie, odbiega od normy to zobowiązuje to państwo niemieckie do przeciwdziałania temu. Tak rozumiem sens jego słów – dodał socjolog.

