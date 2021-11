Tragiczna śmierć kobiety w ciąży. Fogiel: Ta sprawa powinna zostać zbadana dogłębnie

W Pszczynie zmarła kobieta w 22 tygodniu ciąży. 30-latka trafiła do szpitala z powodu odpłynięcia płynu owodniowego, lekarze potwierdzili wady wrodzone płodu. Personel szpitala zdecydował się jednak na "postawę wyczekującą". Niestety najpierw zmarło dziecko, a następnie jego matka. Sprawę bada prokuratura.

Ten temat podjęła telewizja TVN24. Dziennikarz stacji Konrad Piasecki przepytywał dzisiaj w tej kwestii Radosława Fogla. –Jest mi przykro i głęboko współczuję. Każda taka sytuacja to jest dramat, ale myślę, przynajmniej ja, mam za mało informacji na cały temat, żeby szermować oskarżeniami. Najgorsze, co dzisiaj można zrobić, to przechodzenie do szybkich konkluzji, szybkich wniosków. Ta sprawa powinna zostać zbadana dogłębnie– mówił Fogiel.

Piasecki jednak stwierdził, że sprawa ma "wątek polityczny", wskazując na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na wady letalne płodu jest niezgodne z konstytucją.

– Jeśli chodzi o zapisy, bo to nie politycy w tym momencie tworzą prawo aborcyjne, bo ono się nie zmieniło. To jest rozstrzygnięcie TK i zdaje pan sobie sprawę, że nie trzeba być wielkiej klasy ekspertem, żeby zauważyć, że ten wyrok TK był jednym z wielu, że tu naprawdę ta tzw. konsekwentna linia orzecznicza od lat funkcjonowała przy takich zapisach Konstytucji – stwierdził Fogiel w „Rozmowie Piaseckiego”.

Jednocześnie Fogiel zaznaczył, że Trybunał nie zakwestionował przesłanki mówiącej o zagrożeniu zdrowia i życia kobiety. – Na moje ignoranckie w kwestiach medycznych oko, w tym przypadku mieliśmy jasno do czynienia z sytuacją zagrożenia życia i zdrowia. Więc pytanie do lekarzy, dlaczego taka decyzja została podjęta– podkreślił wicerzecznik.

