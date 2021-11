"Wtedy zaczniemy dyskutować o szczegółach". Terlecki zabrał głos ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Wicemarszałek Sejmu zaskoczył niedawno opinię publiczną stwierdzeniem dotyczącym zapowiadanej od kilku miesięcy likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Polityk PiS stwierdził w niedzielę na antenie TVP 3 Kraków, że ustawa likwidująca ID oraz "zmieniająca wiele innych aspektów działania wymiaru sprawiedliwości" najprawdopodobniej trafi do Sejmu w ciągu najbliższego tygodnia.

Słowa Terleckiego stoją w opozycji do niedawnego zapewnienia premiera Mateusza Morawieckiego, że kwestia zreformowania Sądu Najwyższego (w tum likwidacji ID) to sprawa najbliższych miesięcy.



Terlecki: Ustawa jest znacznie szersza

Terlecki ponownie zabrał głos w sprawie reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości we wtorek na antenie Radia Kraków. Tym razem wicemarszałek Sejmu mówił o okresie dwóch tygodni, w jakim powinien pojawić się projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

– To rzeczywiście będzie niedługo. Zajmuje się tym Ministerstwo Sprawiedliwości i rząd w tej chwili. Trwają jeszcze, można powiedzieć, takie ostatnie retusze i korekty. Myślę, że to kwestia jakichś dwóch tygodni – stwierdził polityk.

– Teraz nie mamy Sejmu przez dwa tygodnie, więc w tym czasie ten projekt powinien trafić do izby. Zostanie oczywiście opublikowany, no i wtedy zaczniemy dyskutować o szczegółach. Natomiast pod obrady Sejmu trafi zgodnie z kolejką czekających ustaw. Myślę, że to będzie jeszcze w listopadzie – dodał Terlecki.

Wicemarszałek Sejmu wskazał także, że zapowiadana przez niego ustawa będzie obejmowała znacznie szersze spektrum spraw, niż tylko likwidacja ID.

– Tu nie chodzi tylko o dyscyplinowanie sędziów. To, można powiedzieć, trochę na marginesie tej ustawy. Ona przede wszystkim wprowadza dość zasadniczą reformę funkcjonowania sądów – przedstawił.

