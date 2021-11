Śmierć ciężarnej kobiety. Szpital wydał oświadczenie. "Troska o zdrowie i życie"

Do tragicznych wydarzeń doszło w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie.

Stanowisko szpitala

30-letnia kobieta zmarła wskutek wstrząsu septycznego. Teraz w bólu z jej bliskimi łączą się lekarze.

Ciężarna trafiła do placówki medycznej z powodu odpłynięcia płynu owodniowego. Medycy potwierdzili wady wrodzone płodu. Personel zdecydował się jednak na "postawę wyczekującą". Niestety, najpierw zmarło dziecko, a następnie jego matka. "Jedyną przesłanką kieru­jącą postępowaniem lekarskim była troska o zdrowie i życie Pac­jen­tki oraz Płodu. Lekarze i położne zro­bili wszystko co było w ich mocy, stoczyli trudną walkę o Pac­jen­tkę i jej Dziecko. Całość postępowa­nia medy­cznego podlega oce­nie proku­ra­torskiej i nie można w tej chwili fer­ować żad­nych wyroków. Bardzo liczymy na to, że rzetel­nie i ucz­ci­wie prowad­zone postępowanie proku­ra­torskie poz­woli wskazać przy­czyny śmierci Pac­jen­tki oraz jej Dziecka" – napisał szpital w oświadczeniu.

Sprawą zajmuje się już Prokuratura Regionalna w Katowicach. Rodzina zmarłej złożyła zawiadomienie o możliwość popełnienia przestępstwa tzw. błędu medycznego. "Wszys­tkie decyzje lekarskie zostały pod­jęte z uwzględ­nie­niem obow­iązu­ją­cych w Polsce przepisów prawa oraz stan­dardów postępowania" – czytamy w szpitalnym stanowisku.

Protest przed TK

W miniony poniedziałek zorganizowano protest przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Przebiegał pod hasłem "#AniJednejWięcej". Uczestnicy wydarzenia zapalali znicze i mieli ze sobą transparenty, takie jak "Moje ciało, mój wybór".

Organizatorzy chcieli pokazać gest solidarności z rodziną zmarłej kobiety, ale jednocześnie wyrażali niechęć wobec decyzji TK ws. aborcji z października ubiegłego roku. Wśród zebranych były m.in. Barbara Nowacka i Katarzyna Piekarska, posłowie klubu Koalicji Obywatelskiej.

