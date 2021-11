"Konieczna będzie reakcja". Polityk PiS podaje graniczną liczbę zakażeń

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że badania potwierdziły 4514 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; zmarło 9 osób z COVID-19. Równo rok temu zanotowano 15 578 nowych przypadków i 92 zgony. Według wtorkowych danych najwięcej nowych zakażeń wykryto u osób z województw mazowieckiego (1093) i lubelskiego (597).

Do sytuacji epidemicznej w kraju odniósł się wicemarszałek Sejmu, który pytany był o to, czy istnieje granica liczby zakażeń, po przekroczeniu której podejmowane będą "bardziej zdecydowane działania".

– Tu nie rozstrzyga nawet liczba zakażeń, chociaż ona niebezpiecznie rośnie, ale liczba osób, którym potrzebna jest opieka szpitalna – wyjaśnił Terlecki. Jak doprecyzował, chodzi przede wszystkim o pacjentów przebywających np. pod respiratorami.

IV fala pandemii

Polityk wyraził jednak nadzieję, że fala pandemii, która przechodzi przez kraj, minie po kilku tygodniach.

– Pytanie, do jakiego poziomu w ciągu tych kilku tygodni może ona (liczba zakażeń) wzrosnąć. Jeżeli bardzo wzrośnie, liczba zakażeń przekroczy 40-50 tys. dziennie, to sytuacja jest bardzo trudna i konieczna będzie reakcja, myślę, że bardziej regionalna" - mówił wicemarszałek. "Dlatego, że obserwujemy pewną specyficzną geografię działania pandemii, przede wszystkim w województwach mazowieckim i lubelskim. Tam pewnie będzie trzeba podjąć jakieś kroki, jeżeli sytuacja będzie się znacząco pogarszać – wyjaśnił.

Dopytywany o to, czy obostrzenia mogą mieć np. charakter selekcji przy wejściu do kina czy restauracji - na osoby zaszczepione i niezaszczepione, podkreślił, że "to jest pytanie, czy wtedy kina w ogóle będą mogły działać, czy to nie będzie zbyt niebezpieczne, i do jakiej liczby osób trzeba będzie ograniczyć zbieranie się ludzi w jednym miejscu; co zrobić ze szkołami". – O tym wszystkim decydować będzie rozwój pandemii – podsumował.

