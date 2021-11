"Jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny". Tusk zwrócił się do Kaczyńskiego

– Paweł Adamowicz miałby dziś 56 lat. Właśnie w dniu jego urodzin dostałem – podobnie jak wielu ludzi Platformy Obywatelskiej – ten list. Zacytuję fragmenty, które nadają się do zacytowania – powiedział Tusk na nagraniu, które opublikował we wtorek na Twitterze.

– "Wpakuję ci nóż desantowy w brzuch, jak Stefan W. temu (tu wulgaryzm) Adamowiczowi". W liście są też groźby pod adresem bohaterki Powstania Warszawskiego, pani Wandy Traczyk-Stawskiej. "Ją też zabiję przed 11 listopada. Pomogę oczyścić mój kraj. Zostanę bohaterem jak Stefan W." – przeczytał fragmenty listu szef PO.

Tusk dodał, że list kończy się słowami: "Jesteś skazany na śmierć za zdradę ojczyzny. Wyrok wydano w imieniu Polski podziemnej".

Wina Kaczyńskiego

– To nie jest pierwszy list z pogróżkami, jaki otrzymałem, ale w ostatnich miesiącach i tygodniach jest niepokojąco więcej tego typu korespondencji. W Polsce narasta fala nienawiści, pogardy, co raz częściej także przemocy. Jarosławie Kaczyński, jesteś za to bezpośrednio odpowiedzialny – jako szef obozu władzy i jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Jesteś odpowiedzialny za narastanie tej fali, za rosnący niepokój i strach – powiedział Tusk.

– Nie zostawimy tej sprawy. Nie będziemy milczeć. I wiedz jedno: nie damy się zastraszyć – zakończył lider PO.

