Ociepa: Zjednoczona Prawica to dziś najbardziej prowolnościowy obóz w Polsce

Lider OdNowy Rzeczpospolitej był w środę gościem w programie "Graffiti" w Polsat News.

Nowy koalicjant

Pod koniec października prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił podczas konferencji prasowej, że do koalicji rządzącej dołącza nowa partia polityczna. Zjednoczoną Prawicę zasiliła OdNowa RP Marcina Ociepy. Tym samym obóz władzy powiększył się o czwarty podmiot, po PiS, Solidarnej Polsce Zbigniewa Ziobry i Partii Republikańskiej Adama Bielana. – To zawsze były rozmowy w dobrej atmosferze. Nigdy nie było napięcia. Skupialiśmy się na meritum. Oczywiście, każdy ma swoją pozycję negocjacyjną – skomentował Ociepa.

Wiceminister obrony narodowej przyznał, że do końca tego roku powstać mają listy wyborcze Zjednoczonej Prawicy, "żeby nie doszło do kolizji". Polityk jednocześnie zapewnił, że wybory parlamentarne odbędą się w terminie konstytucyjnym, czyli 2023 roku. Nie chciał jednak przedstawić wszystkich postulatów zawartych w umowie koalicyjnej, która tylko częściowo została ujawniona. Jego zdaniem bowiem "skomplikowałoby to sprawę" przed rozmowami z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Obóz prowolnościowy"

Marcin Ociepa stwierdził, iż "Zjednoczona Prawica to dziś obóz najbardziej prowolnościowy". Zwrócił przy tym uwagę na podwyższenie kwoty wolnej od podatku. – 30 tys. złotych to postulat, o którym nie śniło się nawet Januszowi Korwin-Mikkemu. Najbardziej prowolnościowo nastawieni politycy mówili o kwocie 15-20 tys. złotych. Zjednoczona Prawica wprowadziła aż 30 tys. złotych kwoty wolnej od podatku. Myślę, że to najlepsza odpowiedź na pytanie, kto jest najbardziej prowolnościowym i progospodarczym ugrupowaniem w Polsce – powiedział.

Jednocześnie lider OdNowy nie opowiada się za obniżeniem akcyzy na paliwa w dobie coraz bardziej rosnących cen na stacjach w całych kraju. – Chcemy, żeby były jak najniższe ceny i zarabiali przedsiębiorcy, ale jednocześnie, aby rozwijało się państwo. Żeby były chronione granice. Żeby polepszała się sytuacja w służbie zdrowia. Po to jest Polski Ład. Pieniądze z podatków mają być wydatkowane na to, żeby sprawnie działało państwo. Powinniśmy się skupić, żeby działało jak najsprawniej. Natomiast obniżanie dochodów państwa będzie niechybnie prowadziło do pogorszenia jakości jego usług – mówił Ociepa. – Wszystko zależy od kondycji finansów publicznych. Dziś są niezłe, ponieważ nie zgadzamy się na tego typu postulaty. Jestem za tym, żeby podatki były jak najniższe, ale trzeba to robić w sposób odpowiedzialny – dodał.

