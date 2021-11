Ważna zapowiedź rządu. Trwają prace nad tarczą antyinflacyjną

Rzecznik rządu był pytany w Radiu Plus o działania rządu w związku z rosnącą inflacją. – Jeżeli chodzi o samą inflację największy wpływ na to RPP. My jako rząd mamy w rękach instrumenty, które mogą łagodzić skutki inflacji dla osób, które są nią najbardziej dotknięte. I faktycznie w tej chwili w rządzie pracujemy nad tarczą antyinflacyjną, czyli rozwiązaniami, które by wspomogły te grupy, które najbardziej odczują skutki inflacji – zapowiedział Piotr Müller.

– Trzeba uważać w jaki sposób to się robi, do których grup się celuje. To będzie między innymi wsparcie dla osób, które odczują skutki podwyższonych cen energii. W przyszłym roku będą rozwiązania, które faktycznie bezpośrednio odczują obywatele jeśli chodzi o pomoc w walce inflacją – dodaje rzecznik.

Polityk dodał, że programy mają mieć przede wszystkim charakter sektorowy.

Gwałtowny wzrost inflacji

W październiku inflacja wyniosła 6,8 proc. i była o 1 proc. wyższa niż we wrześniu – podał w szybkim szacunku GUS. Inflacja konsumencka wyniosła 6,8 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2021 r., według szybkiego szacunku danych – poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,8 proc. (wskaźnik cen 106,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1 proc. (wskaźnik cen 101,0)" – czytamy w komunikacie. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,9 proc. r/r, nośników energii – wzrosły o 10,2 proc. r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 33,9 proc. r/r – podano.

Czytaj też:

PiS ulegnie? 90 proc. Polaków oczekuje zmian w prawieCzytaj też:

Minister rolnictwa o transformacji energetycznej Polski: Tu będzie krew i pot