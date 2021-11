"Idioci z TVN, Onetu i GW". Wildsteinowi puściły nerwy: Czyste skurw***ństwo

Grupa umundurowanych i uzbrojonych w długą broń osób przekroczyła polską granicę w nocy z 1 na 2 listopada. W związku z tymi wydarzeniami w środę rano chargé d’affaires Republiki Białorusi Aleksander Czesnowski został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wiceminister Piotr Wawrzyk przekazał stronie białoruskiej stanowczy protest wobec naruszenia polskiej granicy państwowej – czytamy na stronie MSZ.

"Czyste skur***yństwo"

Dawid Wildstein w emocjonalnym wpisie odniósł się do zachowania liberalnych mediów. "Dziś- 3 uzbrojonych białoruskich żołnierzy na polskim terytorium. Poza tym. Już 30 000 nielegalnych prób przekroczenia granicy. Ataki ludzi Łukaszenki na nasze umocnienia graniczne. Strzały. A idioci z TVN, Onetu i GW dalej puszczają fejki Putina i Łukaszenki. Czyste sk#rwielstwo" – napisał dziennikarz w mediach społecznościowych.

"Warto zrozumieć co się dziś stało. Żołnierze Łukaszenki wtargnęli tak na terytorium Polski jak i NATO. I co? TVN, Onet, GW etc nie dostają histerii. Zero wrzasków "autorytetów" o ataku wrogiego reżimu. Ci, którzy pierwsi byli do plucia na nasze służby- teraz luz. Niesamowite hieny" – dodaje dziennikarz w kolejnym wpisie.

Budowa zapory na granicy. Prezydent podpisał ustawę

We wtorek prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

Celem ustawy jest ustanowienie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na budowie bariery wzdłuż granicy państwowej będącej zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.

"Barierę stanowić będą urządzenia budowlane, budowle lub inne obiekty budowlane wraz z instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym elektroniczną lub telekomunikacyjną, służące ochronie granicy państwowej i wspomagające przeciwdziałanie nielegalnej migracji" – czytamy.

Inwestycja ma na celu umożliwienie Polsce lepszą kontrolę nad często naruszaną w ostatnich miesiącach granicą i przeciwdziałanie nielegalnej imigracji. 29 października Sejm odrzucił główne poprawki Senatu do projektu ustawy.

